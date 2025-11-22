Trapani, approvato progetto per ampliare l’ospedale “S. Antonio Abate”

- Pubblicità -

La Commissione regionale dei Lavori pubblici ha espresso parere favorevole sul progetto esecutivo per la realizzazione del nuovo servizio di radioterapia e dell’ampliamento dell’ospedale “S. Antonio Abate” di Trapani. Con un investimento complessivo pari a oltre 40 milioni di euro, provenienti da fondi statali e regionali ex art. 20 Legge 67/88, risorse emergenziali Covid e finanziamenti dell’Azienda sanitaria provinciale, rappresenta una delle opere sanitarie più rilevanti attualmente in fase di realizzazione in Sicilia. L’intera struttura è progettata secondo gli standard NZEB (Nearly Zero Energy Building), con elevati livelli di efficienza energetica, sicurezza antisismica e tecnologie impiantistiche di ultima generazione.



«Con questo progetto diamo una risposta concreta alle esigenze di salute del territorio trapanese – dichiara il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani –. L’ampliamento dell’ospedale “S. Antonio Abate” si inserisce nel programma di rilancio delle infrastrutture ospedaliere che il mio governo sta portando avanti con determinazione in tutta la Sicilia. Dopo anni di attesa, stiamo finalmente dando concretezza a interventi decisivi per ammodernare la nostra rete sanitaria. Investire in strutture moderne ed efficienti significa garantire cure di qualità e rafforzare il diritto alla salute dei siciliani».

«L’ampliamento dell’ospedale “S. Antonio Abate” – dice l’assessore alle Infrastrutture e alla mobilità, Alessandro Aricò – rappresenta un investimento strutturale fondamentale per il futuro della sanità trapanese e un segnale concreto dell’impegno della Regione nel potenziare servizi e infrastrutture a beneficio della collettività. La decisione della Commissione regionale dei lavori pubblici è un passo decisivo per la modernizzazione della rete ospedaliera siciliana. L’ampliamento dell’ ospedale di Trapani è un intervento strategico che consentirà di migliorare la qualità delle cure, potenziare i servizi oncologici e chirurgici e garantire ai cittadini un presidio sanitario più moderno, efficiente e sicuro. Continueremo a sostenere con determinazione tutte le opere che rafforzano la capacità del nostro sistema sanitario di rispondere ai bisogni reali del territorio».

Il progetto prevede la costruzione di un nuovo edificio di quattro elevazioni, destinato ad accogliere il servizio di radioterapia – dotato di due bunker – e l’unità di terapia subintensiva con 18 posti letto. Ai livelli superiori saranno realizzati un nuovo blocco operatorio con quattro sale ad alta specializzazione, i reparti di chirurgia generale, vascolare e toracica e, al piano più alto, i reparti di ortopedia e chirurgia pediatrica. L’intervento include inoltre un collegamento interrato con il Pronto soccorso, la riorganizzazione delle centrali tecnologiche e un nuovo parcheggio da 102 posti auto.

Alla seduta hanno partecipato i rappresentanti dei dipartimenti regionali competenti, dell’Ufficio del Genio civile, dell’Asp di Trapani e il gruppo di progettazione RPA–RGM. L’istruttoria ha evidenziato l’urgenza di un intervento infrastrutturale in grado di superare l’attuale congestione del presidio ospedaliero e di potenziare servizi sanitari fondamentali per la popolazione. Il parere favorevole della Commissione permette all’iter amministrativo di procedere verso le successive autorizzazioni, aprendo la strada alla fase di gara e all’avvio dei lavori.