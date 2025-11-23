Acireale: “violenza di genere e giustizia”, telefono Arcobaleno analizza i cinque anni di Codice Rosso

- Pubblicità -

Lunedì 24 novembre, alle ore 18.00, nel Centro culturale Pinella Musmeci, la Città di Acireale ospiterà l’importante tavola rotonda organizzata dal Telefono Arcobaleno “Violenza di genere e giustizia. Cinque anni di Codice Rosso tra norma, cultura e società”.

Le radici della violenza sulle donne affondano negli stereotipi e nelle disuguaglianze di genere. Nel 2019 è entrata in vigore una norma che ha avuto il merito di velocizzare le procedure rendendo più visibile il problema. Avrebbe dovuto rappresentare una svolta, garantire alle donne vittime di violenza una risposta più rapida, più giusta, più umana. Al centro del dibattito una legge che avrebbe dovuto rappresentare una svolta e invece i numeri raccontano una storia diversa: i femminicidi non sono diminuiti. Anzi, sono aumentati.

Dopo i saluti del sindaco, Roberto Barbagallo, interverrà il deputato regionale Nicola D’Agostino. Alla tavola rotonda parteciperanno: il Questore di Catania, Giuseppe Bellassai; Daniela Corso, psicologa di Telefono Arcobaleno; Giuseppe Ettore, direttore del Dipartimento Materno-Infantile Garibaldi; Carmelo Florio, psichiatra, Direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell’ASP di Catania; Maria Grasso, presidente del Centro Antiviolenza Donneinsieme; Ferdinando Testa, psicologo; Flavio Verrecchia, statistico.

Il Codice Rosso ha introdotto innovazioni importanti: l’obbligo per la magistratura di ascoltare la vittima entro tre giorni, l’aumento delle pene, l’introduzione di nuovi reati come il revenge porn, la costrizione al matrimonio, le lesioni permanenti al viso. L’incontro sarà anche l’occasione per conoscere i risultati di uno studio realizzato da Telefono Arcobaleno.

L’importante appuntamento rientra nel programma “Rosso come Amore”, la rassegna di eventi volti a sensibilizzare l’opinione pubblica e lanciare un forte grido di stop alla violenza, organizzati dalla Città di Acireale, in collaborazione con istituzioni, istituti scolastici, associazioni, club service, artisti e scrittori, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.