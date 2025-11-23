Serie C, Catania-Latina 1-0: basta Forte ai rossazzurri per tornare a vincere

- Pubblicità -

Quindicesima giornata del girone C di Serie C e il Catania torna al Massimino e sfida il Latina di Alessandro Bruno, imbattuto al Cibali dal novembre 2014. La squadra di Mimmo Toscano vuole risollevarsi dopo il k.o. di Casarano e riprendere la corsa verso la vetta della classifica. Qui su Hashtag Sicilia seguiremo il match con la nostra consueta diretta testuale.

Credit: Riccardo Caruso

Catania-Latina 1-0: la diretta della partita

90+6′ – FINALE AL MASSIMINO: 1-0 PER IL CATANIA

- Pubblicità -

90′ – Assegnati sei minuti di recupero

90′ – Nel Catania fuori Jimenez per Stoppa

81′ – Doppio cambio Latina: fuori Ercolano e Riccardi per Quieto e Fasan

76′ – Ammonito Allegretto nel Catania

75′ – Nessun rigore per il Latina

73′ – FVS in corso per un possibile rigore per il Latina

72′ – Il Latina sostituisce Di Giovannantonio con Gagliano

71′ – Catania ancora ad un passo dal 2-0 con Di Gennaro di testa, grande parata di Basti

69′ – Catania vicino al raddoppio con Corbari, tiro debole parato da Basti

67′ – Nel Catania fuori Lunetta e Forte per D’Ausilio e Caturano

63′ – Latina vicino al pari con una girata di Parigi in area piccola, palla di poco alta

62′ – Il Latina sostituisce De Ciancio e Porro per Pellitteri e Pannitteri

59′ – Occasionissima per Forte a tu per tu con Basti, prova a scavalcarlo ma non riesce a concludere

54′ – Ci prova Jimenez su punizione dai trenta metri, palla di poco a lato

53′ – Ammonito De Ciancio nel Latina

51′ – Nessun rigore per il Catania

49′ – FVS per un possibile rigore per il Catania

46′ – INIZIA LA RIPRESA AL MASSIMINO

Catania-Latina 1-0: primo tempo deciso da Forte

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

45+2′- FINE PRIMO TEMPO: CATANIA AVANTI CONTRO IL LATINA 1-0

45′ – Concessi due minuti di recupero

45′ – Parata spettacolare di Basti su Lunetta che salva il Catania dal 2-0. Poi ci prova Di Tacchio da fuori, pallone di poco alto

40′ – Latina vicino al pareggio con una gran conclusione di Riccardi dai 30 metri, pallone di poco a lato

35′ – Ammonito Marenco nel Latina

34′ – Super parata di Dini che salva su una conclusione da angolo di Parigi e Latina che sfiora il pareggio

25′ – Rossazzurri ancora pericolosi con Donnarumma che sfiora il gol ma salva tutto Basti, poi rovesciata di Forte a porta vuota ma pallone che termina a lato.

21′ – Catania ad un passo dal 2-0 con Casasola che calcia a botta sicura su azione d’angolo ma salva sulla linea Calabrese

9′ – GOL DEL CATANIA: SEGNA FRANCESCO FORTE SU ASSIST DI JIMENEZ. 1-0 PER I ROSSAZZURRI

6′ – Nel Catania fuori l’infortunato Cicerelli per Jimenez

2′ – Ammonito Porro nel Latina

1′ – INIZIA IL MATCH AL MASSIMINO: VIA A CATANIA-LATINA

Ore 14.30 – Fischio d’inizio del match del Massimino

Credit: Riccardo Caruso

Catania-Latina 1-0: le formazioni ufficiali

CATANIA (3-4-2-1): Dini; Allegretto, Di Gennaro, Celli; Casasola, Corbari, Di Tacchio, Donnarumma; Lunetta (dal 67′ D’Ausilio), Cicerelli (dal 6′ Jimenez e dal 90′ Stoppa); Forte (dal 67′ Caturano). A disposizione: Bethers, Coco, Doni, Forti, Quiroz, Rolfini. Allenatore: Domenico Toscano

LATINA (3-5-2): Basti; Parodi, Marenco, Calabrese; Ercolano (dal 81′ Quieto), De Ciancio (dal 62′ Pellitteri), Hergheligiu, Riccardi (dal 81′ Riccardi), Porro (dal 62′ Pannitteri); Parigi, Di Giovannantonio (dal 72′ Gagliano). A disposizione: Mastrantonio, Iosa, Regonesi, De Marchi, Scravaglieri, Farneti, Pace, Ekuban. Allenatore: Alessandro Bruno

ARBITRO: Il sig. Federico Zago della sezione di Conegliano

ASSISTENTI: Il sig. Leonardo Tesi della sezione di Padova e il sig. Carlo De Luca della sezione di Merano

QUARTO UOMO: Il sig. Dario Di Francesco della sezione di Ostia Lido

FVS: Il sig. Giuseppe Minutoli della sezione di Messina

AMMONITI: 2′ Porro (LAT), 35′ Marenco (LAT), 53′ De Ciancio (LAT), 66′ Pellitteri (LAT), 77′ Allegretto (CAT)

ESPULSI:

RETI: 9′ Forte (CAT)

Credit: Riccardo Caruso

Dove vedere il match in tv o in streaming gratis

L’incontro in programma al Massimino di Catania vale la quindicesima giornata del girone C di Serie C. Ma dove si può vedere la partita? Ricordiamo che i diritti tv di tutte le gare della Lega Pro è detenuto da Sky Sport e Now. La partita, quindi, sarà visibile su Sky e in streaming su Sky Go presso il canale 255 di Sky Calcio.

Inoltre, il match Catania-Latina sarà visibile in diretta via streaming anche su NowTV collegabile anche in TV. Ricordiamo che la partita non sarà visibile gratuitamente in nessuna piattaforma.