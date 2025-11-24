Catania, appuntamento in Piazza Stesicoro per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne

- Pubblicità -

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza maschile sulle donne, martedì 25 novembre 2025 Catania ospiterà un’iniziativa pubblica dedicata alla sensibilizzazione e alla cultura del rispetto. A partire dalle 17:00 in Piazza Stesicoro (Piazza Gaza), artisti, attivisti e cittadini daranno vita ad un pomeriggio di letture, musiche, poesie, performance e mostre, per ribadire un messaggio chiaro: un NO è un NO e la violenza non ha mai giustificazione. Un momento collettivo per denunciare le dinamiche del patriarcato, le violenze di guerra e ogni forma di dominio sui corpi delle donne. Per tutti i dettagli vi rimandiamo alla locandina ufficiale dell’evento: