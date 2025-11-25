A Castel Di Iudica, nella frazione Cinquegrana, è stata inaugurata la nuova piazza dedicata a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino

- Pubblicità -

“Un modo per onorare il loro impegno per la giustizia e la lotta alla criminalità organizzata, dimostrando che il loro coraggio è vivo e continuerà a manifestarsi mediante l’impegno quotidiano al servizio della legalità”.

Non nasconde l’emozione il primo cittadino Ruggero Strano, promotore insieme a tutta l’amministrazione di quest’opera moderna, riqualificando e rilanciando la frazione di Cinquegrana troppo spesso, in passato, dimenticata. All’evento hanno partecipato il Vicepresidente della Regione Siciliana On. Luca Sammartino, i deputati nazionali della Lega On. Anastasio Carra’ e On. Valeria Sudano con l’europarlamentare On. Raffaele Stancanelli, oltre a diverse figure istituzionali, insieme ai tanti cittadini presenti all’evento.

- Pubblicità -

“Con questa piazza”, aggiunge Strano, “si vuole non solo ricordare ma trasmettere alle giovani generazioni, il valore della legalità, portata avanti da due illustri magistrati che hanno lottato fino alla fine per la giustizia. Il nostro lavoro prosegue con impegno e non poche difficoltà, per far crescere il nostro territorio e renderlo sempre più protagonista, attraverso un lavoro costante, serio e condiviso”.