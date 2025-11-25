UniCT ospita Guido Samarani: due incontri sulla Cina contemporanea a Catania e Ragusa (3–4 dicembre)

- Pubblicità -

Nei prossimi giorni l’Università di Catania ospiterà due appuntamenti di grande rilievo dedicati alla Cina contemporanea, con la partecipazione di uno dei massimi esperti italiani del settore: il professor Guido Samarani, storico di fama internazionale e riferimento negli studi sulla Cina del XX e XXI secolo. Un’occasione preziosa per comprendere, con sguardo critico e competenze di alto livello, le dinamiche politiche, culturali e sociali che oggi rendono la Cina un attore centrale nello scenario globale.

Il primo incontro, dal titolo “Perché Xi Jinping? Riflessioni sulla Cina del XXI secolo”, si svolgerà mercoledì 3 dicembre 2025 alle ore 12.00 presso il Coro di Notte del Monastero dei Benedettini di Catania. L’evento sarà introdotto dalla prof.ssa Stefania Rimini, Direttrice del Dipartimento di Scienze Umanistiche, e vedrà il confronto con la prof.ssa Pinella Di Gregorio, ordinaria di Storia contemporanea, con il prof. Marco Meccarelli, docente di Storia, cultura e arte della Cina, e con la prof.ssa Lavinia Benedetti, docente di Lingua e letteratura cinese. https://www.disum.unict.it/it/content/perch%C3%A9-xi-jinping-riflessioni-sulla-cina-del-xxi-secolo

Il secondo appuntamento, dal titolo “Le radici storiche della Cina contemporanea”, si terrà giovedì 4 dicembre 2025 alle ore 16.00 presso l’Aula 1 dell’Ex Convento Santa Teresa, Ragusa Ibla, con la partecipazione del professor Samarani e gli interventi della prof.ssa Lavinia Benedetti e del prof. Marco Meccarelli. L’incontro sarà fruibile sia in presenza sia online. https://www.disum.unict.it/it/content/le-radici-storiche-della-cina-contemporanea

Le due iniziative offrono un’occasione rara per approfondire, con rigore storico e chiave critica, il ruolo della Cina nello scenario globale attuale, tema di grande attualità che investe non solo la politica internazionale, ma anche dinamiche economiche, culturali e sociali che incidono direttamente sull’Europa e sul Mediterraneo.

Si tratta di eventi di particolare interesse per studenti, docenti e cittadini, ma anche per chi opera nei settori dell’informazione, della cultura e delle relazioni internazionali, e che meritano ampia visibilità sul territorio.