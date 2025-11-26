L’Associazione Proscenio tra le pareti del carcere di Bicocca porta il potere terapeutico del teatro

- Pubblicità -

«Porteremo in scena per il progetto teatrale “Bicocca” la versione ridotta e semplificata di “Il Canto di Natale” di Charles Dickens per realizzare tra i detenuti del carcere minorile di Catania un percorso espressivo volto alla scoperta dell’altro». Con queste parole il direttore artistico dell’Associazione Proscenio Manuel Giunta descrive il cammino socio educativo all’interno del carcere di Bicocca che, superato l’imbarazzo e le resistenze fisiologiche, nonostante il poco tempo a disposizione, ha visto i ragazzi partecipanti all’iniziativa culturale assetati di nuove esperienze fidarsi e affidarsi con grande curiosità al magico gioco del teatro realizzando una dinamica espressiva collettiva.

«Lo spettacolo andrà in scena durante il periodo natalizio, sul palco del teatro del carcere- continua Manuel Giunta- con l’obiettivo di tirar fuori il meglio da ciascun ragazzo sulla scena e lanciando così un messaggio importante che invita alla speranza, malgrado la realtà complicata da affrontare, dove è possibile per tutti una reale e concreta seconda possibilità».

La guida di questo percorso è affidata al team di Proscenio composto da Andrea Giuffrida, Mirko Marotta, Bernadette e Manuel Giunta.