Il Cinema Lux di Messina ospita la presentazione del cortometraggio Ferro di Lucilla Mininno, interamente ambientato a Torre Faro – lunedì 1 dicembre ore 19.00

Messina, 27 novembre – Lunedì 1° dicembre alle 19:00 il Cinema Lux di Messina ospiterà una serata speciale dedicata alla presentazione del cortometraggio Ferro di VRAB Pictures, scritto e diretto da Lucilla Mininno, prodotto da MitrArtProduction e distribuito da Prem1ere Film.

La proiezione si svolgerà alla presenza del cast, che incontrerà il pubblico messinese per raccontare il processo creativo e le suggestioni che hanno dato vita a questo affascinante lavoro interamente ambientato nel borgo marinaro di Torre Faro e che narra la storia di due fratelli che, alla morte del padre, si incontrano nuovamente dopo diversi anni, con un conto in sospeso.

Ferro è un racconto intenso, in cui l’elettricità diventa simbolo delle tensioni umane: energie trattenute, legami sospesi, silenzi che si accumulano come cariche pronte a esplodere. A sovrastare e custodire la storia c’è il maestoso Pilone di Messina, una presenza quasi metafisica che domina paesaggio e memoria, diventando il luogo simbolico in cui le emozioni trovano finalmente un varco.

Come una scarica compressa per anni, Ferro racconta quel preciso momento in cui le tensioni scendono a terra, liberando ciò che era rimasto sospeso.

A dare volto e anima al corto sono Enzo Curcurù, Enrico Roccaforte, Francesco Zecca, Antonino e Andrea Ioppolo, Santi Travia, Katia Bevacqua e Gianfranco Quero, affiancati da Giuseppe Giamboi, Carolina Ventriglia, Cristiana Nicolò, Andrea Sturniolo, Roberto Bonaventura, Giovanni La Fauci, Paola Mattucci, Puck, Giuseppe Contarini e Ruben Capillo.

Completano il progetto le musiche originali realizzate da Stefano Barbagallo e Giovanni La Fauci, la fotografia di Daniele Trani, il montaggio di Morgan Maugeri e della stessa Mininno, le scenografie e la grafica firmate da Giovanni La Fauci, i costumi di Cinzia Preitano, il trucco di Ivana Mirenda, il sound design di Tobia Malagutti, insieme al lavoro della squadra di set e produzione.

La serata offrirà, inoltre, un doppio appuntamento, perché subito dopo Ferro sarà proiettato il film Spiaggia di vetro (2025) di Will Geiger che vede protagonista Claudio Castrogiovanni, per un’esperienza cinematografica ancora più ricca e immersiva.