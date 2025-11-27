Integrazione scolastica e servizi sociali: dichiarazioni del presidente di Confcooperative Sicilia – sede territoriale di Palermo – Cesare Arangio

- Pubblicità -

Il Presidente, arch. Cesare Arangio, esprime apprezzamento per il lavoro svolto dagli Uffici della Città Metropolitana di Palermo – Direzione Servizi Sociali, guidata dal dott. Giuseppe Piazza e operante sotto il coordinamento del Direttore Generale Nicola Vernuccio.

Negli scorsi mesi, la sede territoriale di Confcooperative Sicilia si è fatta promotrice di numerose azioni di sollecitazione e di un costante coinvolgimento degli organi politici del Consiglio Metropolitano, a seguito delle gravi criticità legate ai ritardi nei pagamenti dei servizi di integrazione scolastica. Ritardi che avevano messo in seria difficoltà le cooperative aderenti, costrette a ricorrere a proprie anticipazioni per l’erogazione del servizio.

Sin da subito, nonostante le difficoltà che in più occasioni avevano portato la base sociale alla mobilitazione, si è instaurato un clima di collaborazione e visione condivisa con l’amministrazione, individuando delle situazioni tampone nelle more dell’adozione di nuove tecnologie che rendesse più efficiente, celere e trasparente l’intero iter amministrativo.

Anche il Consiglio Metropolitano, ha più volte trattato l’argomento, mentre gli uffici si prodigavano a snellire i dovuti controlli sulle rendicontazioni, lavorando anche sulla informatizzazione del servizio, che è stata presentata nella giornata di ieri alla presenza delle cooperative che gestiscono il servizio e di Confcooperative che era stata invitata all’incontro. La nuova piattaforma digitale permetterà di superare molte delle problematiche legate alla tempistica dei pagamenti. Di particolare rilievo è anche l’ampliamento della dotazione organica dedicata alla verifica e al monitoraggio dei servizi svolti dalle cooperative, un passo decisivo per garantire maggiore efficienza e trasparenza.

La Direzione Servizi Sociali in questi ultimi giorni sta recuperando i pagamenti pregressi per riuscire ad allinearli all’ordinario, l’avvio – seppur ancora in fase embrionale – del nuovo sistema informatico rappresenta l’inizio di una stagione che lascia ben sperare in una gestione più regolare del servizio, nel rispetto degli impegni assunti dalle cooperative, dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori e, soprattutto, nell’interesse dell’intera collettività e dei minori fragili cui il servizio è rivolto.

Confcooperative Sicilia – Sede di Palermo conferma, al Sindaco della Città Metropolitana Prof. Roberto Lagalla, al Direttore Generale Dott. Nicola Vernuccio, al Direttore dei Servizi Sociali, ed al Consiglio Metropolitano, la massima disponibilità a proseguire in un percorso di concertazione costruttiva e continuativa, nell’interesse comune di garantire servizi sempre più efficienti, regolari e rispondenti ai bisogni della comunità.