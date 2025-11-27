Nuova riunione della Zona 14 Lions

- Pubblicità -



Si è svolta con entusiasmo la seconda riunione della Zona 14 Lions, un importante momento di confronto sul tema GMT – Global Membership Team, ovvero il gruppo che si occupa della crescita, del mantenimento e del coinvolgimento dei soci Lions.

“Un grazie sentito ai 4 clubs della Zona presenti, ai rappresentanti del GMT, ai nostri instancabili giovani Leo, e alla rappresentante del CUB Cuccioli Gloria Camiola, che con il loro entusiasmo e spirito di servizio rappresentano il futuro del lionismo”, ha detto la Presidente della Zona 14 Maria Schillaci.

Durante l’incontro si è discusso di strategie concrete per incrementare i soci, valorizzando l’accoglienza, l’ascolto e la partecipazione attiva, “ma anche dell’importanza di mantenere e motivare chi già fa parte della nostra famiglia Lions, puntando su progetti significativi e sulla formazione continua”, ha aggiunto la presidente che ha concluso affermando: “Un momento di unione, ispirazione e progettualità che conferma quanto il nostro impegno, se condiviso, possa davvero fare la differenza”.