Senatore Giacobbe incontra gli studenti dell’ACU Cardinal Pell Leadership Program in visita a Roma

Il Senatore Francesco Giacobbe ha accolto l’altro ieri (martedì 25 novembre) a Palazzo Madama gli studenti dell’ACU Cardinal Pell Leadership Program, in visita a Roma sotto la guida del Dr Michael Casey, direttore del Programma. Gli studenti, provenienti da scuole secondarie cattoliche di Melbourne e Sydney, hanno preso parte a un momento di confronto dedicato ai temi della partecipazione civica, del dialogo interculturale e della formazione alla leadership. All’incontro erano presenti anche i membri dello staff del Programma, tra cui Giammarco (Marco) Testa, insieme a Mary Daniela Bortolin, Anne Mcllroy, Fra Likisone Tominiko, Fra Jerome Santamaria, Antoinette McGahan, Patrick Quirk e nuovamente Fra Likisone Tominiko. Nel corso dell’incontro, gli studenti hanno potuto dialogare liberamente con il Senatore Giacobbe, affrontando temi legati all’attualità politica italiana e internazionale, al ruolo delle istituzioni democratiche e all’importanza dell’impegno civico delle nuove generazioni. II Senatore Giacobbe ha dichiarato: “Ritengo fondamentali incontri come questo perché rappresentano un momento formativo per tutti coloro che vi partecipano, a partire da me stesso. Credo profondamente nel dialogo e nel confronto come strumenti indispensabili per costruire una società migliore. Ogni occasione di incontro tra persone di culture diverse è un’opportunità concreta per edificare quei ponti culturali e sociali di cui la nostra epoca ha un urgente bisogno.” Al termine del dialogo, il gruppo è stato ospitato nell’Aula del Senato, dove ha assistito a una parte del dibattito parlamentare. Durante la seduta, gli studenti hanno ricevuto un saluto dal Presidente Ignazio La Russa e un applauso bipartisan da parte dei Senatori presenti. Il Senatore Giacobbe, che negli anni passati ha già accolto i partecipanti del Cardinal Pell Leadership Program, ha infine rinnovato l’invito all’ACU e al Dr Michael Casey a tornare il prossimo anno per un nuovo appuntamento di dialogo e confronto