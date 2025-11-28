Al teatro Sant’Eugenio di Palermo prosegue con successo la programmazione di “Pidocchi in vacanza”: i prossimi appuntamenti il 29 e 30 novembre, e il 6 e 7 dicembre

La commedia, scritta da Gino Carista e Antonio di Stefano vedrà in scena lo stesso Carista con Caterina Salemi, Daniela Pupella, Rossella Leone, Leonardo Campanella e Lavinia Pupella. Eccezionalmente per sabato 29 novembre lo spettacolo avrà inizio alle ore 17, ed il biglietto sarà scontato

Al teatro Sant’Eugenio – Direzione Artistica Pupella, di piazza Europa 39/41 a Palermo, prosegue con successo la programmazione che racconta della tanto famigerata famiglia Miloro protagonista di “Pidocchi in vacanza”. I prossimi appuntamenti saranno: sabato 29 novembre, eccezionalmente alle ore 17 in vista della partita in casa del Palermo e domenica 30 alle 17.45, e poi, sabato 6 dicembre alle ore 21 e domenica 7 alle ore 17.45. In scena: Gino Carista, Caterina Salemi, Daniela Pupella, Rossella Leone, Leonardo Campanella e Lavinia Pupella. Testo di Gino Carista e Antonio Di Stefano.

Dopo Pidocchi riusciti, Pidocchi scaduti, Pidocchi si nasce e Pidocchi a Natale, al Sant’Eugenio è di scena Pidocchi in vacanza, la quinta “puntata” della saga dei Miloro. La famiglia, stavolta, è alle prese con un nuovo problema, ovvero, come poter pagare la tanto sognata vacanza all’estero, si troverà quindi a dover affrontare impedimenti e imprevisti che rischiano di mandare all’aria l’imminente partenza.

Biglietti: intero €16 | ridotto over 65, €14.

Eccezionalmente per la replica del 29 novembre (ore 17), Pidocchi in Vacanza va in saldo a €10.