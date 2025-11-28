Concorso per un nuovo logo per l’Associazione “San Marco Donatori Volontari Sangue”

- Pubblicità -

CATANIA – Il 2026 sarà un anno importante per l’Associazione Donatori Sangue “San Marco”: il 15 febbraio cade il 25esimo anniversario dell’Organizzazione che si appresta a vivere una serie di appuntamenti e attività aperti alla città.

E tra questi anche un concorso per la creazione di un nuovo logo per contribuire a un processo di sensibilizzazione sul valore del dono: non sono mai abbastanza i donatori e avvicinare sempre nuove persone é un obiettivo che tutta la società deve porsi perché donare significa salvare vite.

Il concorso è aperto a chiunque voglia partecipare, singolarmente o in gruppo, e al vincitore verrà consegnato un assegno di 1.500 euro.

«Abbiamo sempre operato per dare a Catania speranza in tema di donazione: in un periodo storico in cui scarseggiano i donatori, agire è la nostra mission», dice il presidente dell’associazione cav. Giuseppe Mario Frezza.

Il bando del concorso può essere consultato al link https://www.donatori-sanmarco.it/