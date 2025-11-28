Natale 2025 a Catania, oggi pomeriggio accensione del grande albero e delle luminarie con apertura mercatini

Oggi, venerdì 28 novembre alle ore 17,00, in piazza dell’Università, alla presenza del sindaco Enrico Trantino, dell’Arcivescovo Metropolita Luigi Renna, del Prefetto Pietro Signoriello, del Questore Giuseppe Bellassai e altri rappresentanti istituzionali, verrà acceso il grande albero di Natale con le luminarie installate in numerose strade della città.
Contestualmente verrà aperto il grande villaggio dei mercatini di Natale con le tradizionali casette in legno, sistemate in piazza Università, via Minoriti e via Montesano, per la vendita di prodotti artigianali, degli operatori dell’ingegno e degli hobbisti, ma anche di prodotti tipici alimentari confezionati, per animare il centro storico fino al 28 dicembre con l’iniziativa “Centriamo il Natale 2025”.