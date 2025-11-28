Scuola dell’Infanzia al centro: a Siracusa un seminario su nuove Indicazioni e futuro del settore, martedì 2 dicembre

- Pubblicità -

Siracusa, 28 novembre 2025 – “Scuola dell’Infanzia: Aspettative e Prospettive” è il titolo del seminario di formazione dedicato all’approfondimento delle Nuove Indicazioni Nazionali per il segmento scolastico 0-6 anni.

L’incontro si terrà martedì 2 dicembre 2025, dalle ore 16:30 alle 18:30, presso l’Istituto Comprensivo Verga – Martoglio, in Via Monsignor Caracciolo a Siracusa. L’evento rappresenta un’importante occasione di aggiornamento per docenti, educatori e operatori del settore sulle nuove sfide e opportunità delineate dal recente quadro normativo.

L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Professionale Proteo Fare Sapere Siracusa in collaborazione con la FLC CGIL Siracusa e l’Istituto Universitario ICOTEA.

Dopo i saluti istituzionali della Prof.ssa Clelia Celisi, Dirigente Scolastico dell’I.C. Verga – Martoglio, e di Gianni La Rosa, Segretario Provinciale della FLC CGIL Siracusa, i lavori saranno introdotti dalla Prof.ssa Giusi Garrasi, Presidente di Proteo Fare Sapere Siracusa.

La relazione centrale sarà affidata a Teresa Garaffo, insegnante, formatrice e Vice Presidente di Proteo Fare Sapere Catania, che guiderà i partecipanti in un’analisi approfondita delle Nuove Indicazioni Nazionali, con un focus specifico sulle implicazioni pratiche e prospettiche per la Scuola dell’Infanzia.