Tornano a S. Maria di Gesù di Palermo le reliquie di San Benedetto il Moro e del Beato Matteo di Agrigento dopo il tragico incendio del 2023

Tornano a casa, dopo un difficile processo di recupero e ricostruzione, le sante reliquie di San Benedetto il Moro e del Beato Matteo da Agrigento che erano state danneggiate dal tragico rogo del 25 luglio 2023. Mons. Lorefice: “Grande segnale di incoraggiamento”.

Si è svolta sabato scorso, a Palermo, la celebrazione con la quale si sono posti i sigilli alle teche che custodiscono i corpi dei due santi frati vissuti a Palermo nel XV e XVI secolo.

L’occasione pone ancora una volta all’attenzione della collettività e delle istituzioni l’impegno, il dovere e l’urgenza di ricostruire la chiesa, andata quasi completamente distrutta. Il convento, situato ai piedi del monte Grifone e fortunatamente scampato alle fiamme, tornerà ad ospitare le sante reliquie di San Benedetto il Moro e del Beato Matteo da Agrigento, anche queste danneggiate dal terribile rogo di due anni fa. I resti mortali potranno nuovamente essere venerati dai fedeli tutti giorni dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 18.

“Ricordo ancora quel luglio di fuoco di un paio di anni fa – ha commentato l’Arcivescovo di Palermo, Mons. Corrado Lorefice – ma ho sempre detto alla gente che il nostro compito è restare santi nella fede perché anche se non abbiamo potuto riavere integralmente i loro corpi, quello che riceviamo oggi da San Benedetto il Moro e il Beato Matteo da Agrigento, la cui vita fu simile a quella del Signore, è un grande segnale di incoraggiamento e una grande lezione di vita”.

Per Fra’ Antonino Catalfamo, Ministro Provinciale Frati Minori di Sicilia, quello vissuto dalla città di Palermo è stato un momento importante per chi crede nella testimonianza dei santi: “La giornata di oggi – ha spiegato – ci ha fornito un’occasione unica, quella di riscoprire maggiormente le figure di questi due santi e dei corpi che ci hanno donato per annunciare il Vangelo. Benedetto ci dice ‘Ritornate ad essere minori’. Il Beato Matteo ci dice ‘Andate ed evangelizzate tutti alla maniera di San Francesco d’Assisi’”.

Alla cerimonia erano presenti anche Antonio Piraino,membro CDA Sicilbanca che, attraverso la sua istituzione culturale che è Fondazione Sicania, ha fornito un contributo fondamentale alla rinascita di quello che è considerato un simbolo che accoglie storia, memoria e spiritualità, interpretando così a pieno lo spirito delle banche di comunità.

Il ritorno a casa delle reliquie non sarebbe stato possibile senza gli esperti Lineo Tabarin, restauratore delle reliquie e Rosaria Di Salvo,antropatologa, i quali hanno illustrato i complessi processi di consolidamento e i trattamenti conservativi che hanno interessato ossa e tessuti dei due santi per consentirne il recupero.

San Benedetto il Moro fu canonizzato il 24 maggio 1807 da papa Pio VII ed oggi co-patrono della città di Palermo assieme a S. Rosalia. Il Beato Matteo da Agrigento, invece, non solo fondò il Convento di Santa Maria di Gesù nel lontano 1426 ma è ricordato per la sua azione di animatore e propagatore del movimento di riforma dell’Osservanza francescana in Sicilia. Fu inoltre vescovo di Agrigento dal 1442 al 1445.

Ecco un video con le video-interviste ad alcuni dei protagonisti della giornata, nello specifico a:

Mons. Corrado Lorefice – Arcivescovo di Palermo

Fra’ Antonino Catalfamo – Ministro Provinciale Frati Minori di Sicilia

Dott. Antonio Piraino – Fondazione Sicania, membro CDA Sicilbanca

Lineo Tabarin – Restauratore delle reliquie

Dott.ssa Rosaria Di Salvo – Antropologa