A Catania il 3 dicembre la presentazione del libro di Antonino Indelicato sulla Chiesa del post Concilio

Si svolgerà mercoledì 3 dicembre alle ore 19:00, presso la Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo di Catania, la presentazione del volume “La mia Chiesa ha una storia. La Chiesa di Catania negli anni del post Concilio (1966-1988) – I. Le esperienze parrocchiali” di Antonino Indelicato, pubblicato nella collana Documenti e Studi di Synaxis.

L’incontro, promosso da Il Pozzo di Giacobbe, vedrà gli interventi di don Pino Ruggieri e Santo Di Nuovo, che offriranno una lettura storica e pastorale della trasformazione vissuta dalla Chiesa catanese nel periodo post-conciliare.

A moderare il confronto sarà don Piero Belluso, mentre sarà presente l’autore Antonino Indelicato, che approfondirà il percorso di ricerca e le testimonianze alla base del volume.

Un appuntamento culturale e comunitario che invita a rileggere una stagione cruciale per la vita ecclesiale del territorio. Per ulteriori dettagli si rimanda alla locandina ufficiale dell’evento: