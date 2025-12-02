Crisi della Pesca Pelagica, la nota di FedAgriPesca Sicilia

- Pubblicità -

Nota del presidente di Confcooperative FedAgriPesca Sicilia Nino Accetta sulla crisi della Pesca nelle isole pelagie. “Apprendiamo con soddisfazione del provvedimento da parte della Giunta Regionale che riconosce lo stato di crisi che negli ultimi anni ha colpito le unità da pesca impegnate nella cattura dei piccoli pelagici (sardine e acciughe).



Una richiesta avanzata dalla nostra Associazione già negli ultimi mesi dello scorso anno a seguito di varie segnalazioni di allarme provenienti dalle nostre imprese di pesca che si sono viste costrette ad effettuare “fermi forzati” nel corso degli ultimi anni a causa di una riduzione delle catture di specie adulti e, conseguentemente, mancanza della materia prima necessaria per garantire la sostenibilità economica e occupazionale delle imprese di pesca e pescatori.



Siamo sicuri che, così come richiesto, l’Assessore Sammartino manterrà l’ulteriore impegno nell’avvio di uno studio di monitoraggio sull’attività di pesca pelagica, in collaborazione con le imbarcazioni, al fine di raccogliere dati certi e aggiornati sulla presenza di esemplari giovanili e sui periodi di riproduzione e poter valutare possibili interventi regolatori e sostenibili.



Non possiamo che esprimere il nostro apprezzamento per il lavoro svolto in questi mesi dal Dirigente Generale, Arch. Giovanni Cucchiara e dai Dirigenti e Funzionari del Dipartimento Pesca e per gli impegni, fin qui, mantenuti dall’Assessore On.le Luca Sammartino in favore del nostro settore”.