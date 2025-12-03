“Smontiamo gli stereotipi”: con le Acli Sicilia uno strumento educativo contro pregiudizi e discriminazioni

- Pubblicità -

CATANIA – È stato presentato presso la sede provinciale delle Acli Catania l’opuscolo “Smontiamo gli stereotipi- Indicazioni per imparare a stare bene con gli altri e con sé stessi”, realizzato dalle Acli Sicilia.

Si tratta di un opuscolo educativo rivolto a studentesse e studenti, pensato per accompagnarli in un percorso di consapevolezza, rispetto e crescita personale. Il testo, semplice e diretto, affronta temi essenziali come il valore del rispetto, il riconoscimento degli stereotipi, l’importanza dell’empatia, le dinamiche della violenza di genere, il rispetto delle differenze, il cyberbullismo e la responsabilità delle parole, online e offline.

Attraverso esempi, domande, riflessioni e piccoli esercizi di consapevolezza, l’opuscolo invita i giovani a guardare oltre le apparenze, a sviluppare senso critico e a costruire relazioni autentiche, libere e rispettose. L’obiettivo è aiutarli a comprendere che smontare uno stereotipo non è soltanto un gesto educativo, ma un passo fondamentale per costruire una società più giusta e accogliente, a partire dalla scuola.

L’opuscolo è stato presentato durante un incontro molto partecipato che ha messo al centro il valore dell’educazione al rispetto e alla parità: l’evento si è aperto con i saluti di Laura Costa, responsabile provinciale Coordinamento Donne Acli Catania, Antonella Occhipinti, responsabile regionale Coordinamento Donne Acli Sicilia, e Ignazio Maugeri, presidente provinciale Acli Catania.

A seguire un confronto ricco di contributi grazie agli interventi di Agata Aiello, presidente regionale Acli Sicilia e membro della Presidenza nazionale Acli, della professoressa Mariagrazia Vasta, dell’assistente sociale, Laura Germanà e di Mariangela Perito, responsabile nazionale Coordinamento Donne Acli.

Le voci presenti hanno evidenziato come la prevenzione della violenza e la promozione dell’inclusione passino da un lavoro educativo quotidiano, capace di raggiungere i giovani con linguaggi chiari e strumenti concreti.

Con “Smontiamo gli stereotipi”, le ACLI Sicilia confermano il proprio impegno nel favorire una cultura del rispetto, della parità e dell’ascolto, consapevoli che solo attraverso l’educazione e il dialogo è possibile prevenire le discriminazioni e costruire relazioni sane.

“Smontare uno stereotipo – afferma la presidente ACLI Sicilia, Agata Aiello – significa imparare a guardare gli altri per ciò che sono davvero e non per ciò che immaginiamo. Superare i pregiudizi ci permette di costruire relazioni più autentiche, basate sul rispetto e sull’ascolto, e di educare i giovani a scegliere sempre la strada del dialogo e della responsabilità. Smontare uno stereotipo è un gesto di libertà, perché apre la strada a una società più giusta e accogliente per tutti”.

L’opuscolo sarà distribuito presso alcuni istituti scolastici nelle province siciliane prevedendo degli incontri gestiti e condotti dalle Acli provinciali, a conferma di quanto per l’associazione sia fondamentale la collaborazione con scuole, famiglie e istituzioni per promuovere percorsi educativi basati sul rispetto, sulla dignità della persona e sulla costruzione di un futuro più giusto.