“Terzi a nessuno”, venerdì 5 dicembre (ore 17.30) Unict inaugura la Giornata Internazionale del Volontariato

Venerdì 5 dicembre alle 17,30, nell’aula magna del Palazzo Centrale dell’Università di Catania, si svolge la tavola rotonda “Terzi a nessuno“, promossa in occasione della Giornata Internazionale del Volontariato.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali del rettore dell’Università di Catania Enrico Foti, del sindaco di Catania Enrico Trantino e della prorettrice Lina Scalisi. Introduce e coordina, la prof.ssa Cettina Laudani (delegata del rettore al Terzo Settore).

L’appuntamento nasce con l’intento di avviare un dialogo costruttivo e una collaborazione proficua tra l’Ateneo e gli enti del terzo settore del territorio etneo, nella convinzione che il confronto tra il mondo accademico e quello del volontariato possa generare valore condiviso e opportunità di crescita per l’intera comunità.

In una giornata così significativa, l’Ateneo intende porre le basi per la costruzione di ponti solidi tra la comunità universitaria e il tessuto associativo, considerato una forza di coesione sociale, un laboratorio di democrazia concreta, un presidio civile nei territori dove lo Stato arretra e il mercato esclude, affinché ricerca e formazione diventino strumenti di sviluppo collettivo. E non è un gesto simbolico: è un atto politico e culturale.

Anche l’università, negli ultimi anni, ha compiuto infatti un’evoluzione simile: da luogo della sola ricerca e didattica a istituzione che esercita una Terza Missione, orientata alla comunità, alla cittadinanza attiva, al territorio. Ecco allora il punto d’incontro: Il Terzo settore è diventato scuola di cittadinanza, e l’università è chiamata a essere scuola di consapevolezza. Insieme, possono trasformare la cittadinanza attiva in cittadinanza cognitiva, in grado cioè di capire, di scegliere, di progettare, di esercitare pensiero critico.

Il mondo del volontariato e della cooperazione oggi ha bisogno di nuove competenze: giuridiche, economiche, comunicative, gestionali. E l’università, se sa mettersi in ascolto, può diventare il luogo dove queste competenze si formano, dove l’impegno civile incontra la conoscenza, dove l’azione trova senso nella riflessione.

L’incontro proseguirà con gli interventi di Margherita Ferrante (delegata del rettore alla Terza missione per l’Area bio-med) sul tema “La terza missione dell’Ateneo come volano di valorizzazione economica, culturale e sociale” e di Carlo Colloca (delegato del rettore all’Osservatorio prefettizio per la devianza minorile) dal titolo “Il Terzo settore fra opportunità e sfide per lo sviluppo e la coesione socio-territoriale”, e con il contributo di tutte le associazioni invitate e presenti.