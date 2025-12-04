Ad Enna il finale del BookTalk 2025: appuntamento a venerdì 5 dicembre con la presentazione letteraria de: “L’ora che manca alla storia. Sigonella, 40 anni dopo”

Si terrà giovedì 5 dicembre 2025 alle ore 17.30, presso l’Hotel Sicilia, Piazza Colajanni 7 – di Enna Alta, l’incontro conclusivo del BookTalk 2025, dedicato alla presentazione del volume “L’ora che manca alla storia. Sigonella, 40 anni dopo”.
L’autore Paolo Garofalo dialogherà con Andrea Miccichè, storico dell’Università Kore di Enna, per approfondire una delle pagine più significative della storia recente italiana, riletta alla luce delle dinamiche politiche e internazionali che segnarono il caso Sigonella.
A moderare il confronto sarà la giornalista Tiziana Tavella, presidente di Assostampa Sicilia. L’iniziativa offrirà al pubblico un’occasione di riflessione su un episodio che continua a interrogare il presente, chiudendo il calendario degli appuntamenti culturali di BookTalk 2025.
Per altri dettagli è possibile consultare la locandina ufficiale dell’evento: