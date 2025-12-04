Biodiversità e futuro: la Lipu celebra 40 anni di attività a Catania. Appuntamento domani all’Orto Botanico

- Pubblicità -

Venerdì pomeriggio dalle 16,00 una festa della Natura: 40 anni della Lipu a Catania presso L’Orto Botanico Il delegato della Lipu di Catania illustrerà i principali impegni, progetti, realizzazioni svolti in negli ultimi 40 anni di attività e verranno tracciate anche le linee di azione per il prossimo futuro.



Si ricorderà l’impegno della Lipu per la tutela della Riserva Naturale Oasi del Simeto, gioiello naturalistico a 20 km da Catania, la creazione della Prima Consulta del Verde del Comune di Catania negli anni 2000, le battaglie per il Parco dell’Etna dalla sua Istituzione nel 1987, le lotte per la realizzazione del Parco Gioeni il cui progetto era iniziato nel 1931 e completato nella metà degli anni ’90, ed ancora la proposta del Parco Monte Po – Vallone Acquicella un grande parco di oltre 200 ettari di cui il Comune ha avviato la realizzazione dei primi 28 ha, le proposte per il Piano Urbanistico Generale (PUG) per il quale la Lipu ha proposto la Infrastrutturazione Verde della Città, cioè una serie di parchi, piazze, alberate ed aree verdi in grado di abbassare la temperatura estiva della città ed aumentare la Biodiversità, così come richiesto dall’U.E.



Assieme a questi interventi per la città, la Lipu ha svolto importanti interventi sulla tutela delle specie di uccelli in via di estinzione. E’ stato reintrodotto in Sicilia il Pollo sultano, al Simeto ed oggi presente in tutte le zone umide adatte della Sicilia, estinto a metà del secolo scorso a seguito della bonifica delle paludi, reintrodotto sui Nebrodi il Grifone estinto negli anni 60’ del secolo passato a causa dei bocconi avvelenati, si è contribuito al recupero della popolazione dell’Aquila di Bonelli, una rara aquila mediterranea che stava scomparendo a causa del bracconaggio sui pulcini che venivano destinati illegalmente alla falconeria e di cui oggi abbiamo diverse coppie nel territorio della Provincia di Catania, è stata studiata la presenza dell’Aquila reale, del Coniglio selvatico, della Lepre sull’Etna in collaborazione con l’Ente Parco, è stata monitorizzata al colonia di Cicogna bianca presente con circa 30 coppie nelle piana di Catania, sono state individuate e monitorizzate le Garzaie, condomini di aironi, lungo il Simeto ecc.



Abbiamo un patrimonio di Biodiversità da utilizzare come punto di forza per la candidatura di Catania città della Cultura. Sarà anche l’occasione per parlare del Parco dell’Etna e della nuova gestione col neopresidente dott. Giammusso mentre i proff. Minissale e Sabella affronteranno le problematiche naturalistiche del Parco legate ad una più moderna concezione della conservazione della natura, quelle legate alle opportunità e criticità legate alla proposta di istituzione di un Parco Nazionale dell’Etna e quelle legate al consumo di suolo all’esterno del Parco.



Ospiti dell’Orto Botanico e del suo Direttore prof. Giusso del Galdo, è prevista la partecipazione del Sindaco di Catania e della Città Metropolitana Enrico Trantino, del neo Presidente del Parco dell’Etna dott. Massimiliano Giammusso, della dott.ssa Lara Riguccio Direttore Politiche ambientali del Comune, del prof. Pietro Minissale, botanico, e del prof. Giorgio Sabella Zoologo docenti dell’Università di Catania.