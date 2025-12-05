Serie C, Catania-Crotone 2-0: Corbari e Lunetta regolano i calabresi. Rossazzurri sempre più in vetta!

- Pubblicità -

Torna in campo il Catania di Mimmo Toscano, in scena questa sera alle 20.30 contro il Crotone nell’anticipo del venerdì della 17esima giornata del girone C di Serie C. Rossazzurri in vetta ma che hanno dinnanzi a loro un avversario complicato e imbattuto al Massimino dal 2006. Qui su Hashtag Sicilia seguiremo il match con la nostra consueta diretta testuale.

Credit: Riccardo Caruso

Catania-Crotone 2-0: la diretta della partita

90+5′ – FINALE AL MASSIMINO: 2-0 PER IL CATANIA SUL CROTONE

90′ – Concessi cinque minuti di recupero

90′ – Nessun rosso, solo giallo per Quaini

90′ – FVS in corso per la revoca del rosso

89′ – CATANIA IN 10! Espulso Quaini con rosso diretto

88′ – Nel Catania fuori Jimenez per Raimo

84′ – Il Crotone prova il tiro con Gomez, palla alta

77′ – Nel Catania fuori D’Ausilio per Rolfini

76′ – Nel Crotone fuori Leo per Perlingieri

74′ – Altro giallo per il Catania: ammonito Dini

73′ – Ammonito dalla panchina Rolfini nel Catania

71′ – Occasione Crotone con Ricci da fuori, pallone di poco a lato

69′ – Nel Crotone fuori Di Pasquale per Cocetta. Nel Catania fuori Forte per Caturano

67′ – Catania vicino al 3-0 con Forte su assist di Lunetta, l’ex Ascoli anticipa Cargnelutti e manda di poco fuori

64′ – Il Crotone sostituisce Zunno e Murano per Piovanello e Ricci

54′ – FVS del Crotone per un possibile annullamento del gol di Lunetta

52′ – RADDOPPIO DEL CATANIA: LUNETTA IMBECCATO DA D’AUSILIO TRAFIGGE MERELLI. 2-0 PER I ROSSAZZURRI!

46′ – INIZIA IL SECONDO TEMPO: NEL CROTONE DENTRO SANDRI PER GALLO

Catania-Crotone 1-0: rossazzurri avanti con Corbari

45+1′ – FINE PRIMO TEMPO: CATANIA AVANTI SUL CROTONE 1-0!

45′ – Concesso un minuto di recupero

44′ – Ammonito Gallo nel Crotone

42′ – Rossazzurri pericolosissimi con Quaini da fuori: palla di pochissimo alta

40′ – Ammonito Corbari nel Catania

37′ – Catania ad un passo dal raddoppio, cavalcata di Casasola che serve D’Ausilio dal limite dell’area, diagonale dell’ex Avellino di poco a lato

34′ – Ancora Dini a salvare i rossazzurri su Maggio dopo una sbavatura di Allegretto, para in due tempi l’ex di giornata

30′ – Si vede il Crotone con Murano in avanti, ottima uscita di Dini che anticipa l’ex attaccante del Foggia

23′ – Catania vicino al raddoppio ancora su angolo su un colpo di testa di Allegretto, blocca in presa Merelli

14′ – GOL DEL CATANIA: COLPO DI TESTA VINCENTE DI ANDREA CORBARI A PORTARE AVANTI I ROSSAZZURRI. 1-0!

12′ – Cartellino giallo per Maggio del Crotone

10′ – Fase di studio del match e con il Crotone propositivo in ripartenza

1′ – INIZIA IL MATCH AL MASSIMINO: VIA A CATANIA-CROTONE

20.30 – Fischio d’inizio del match tra Catania e Crotone

Credit: Riccardo Caruso

Catania-Crotone 2-0: le formazioni ufficiali

CATANIA (3-4-2-1):Dini; Allegretto, Di Gennaro, Celli; Casasola, Corbari, Quaini, Lunetta; Jimenez (dal 88′ Raimo), D’Ausilio (dal 77′ Rolfini); Forte (dal 69′ Caturano). A disposizione: Bethers, Doni, Forti, Quiroz, Stoppa. Allenatore: Domenico Toscano

CROTONE (4-2-3-1): Merelli; Leo (dal 76′ Perlingieri), Cargnelutti, Di Pasquale (dal 69′ Cocetta), Guerra; Negro, Gallo (dal 46′ Sandri); Zunno (dal 64′ Piovanello), Gomez, Maggio; Murano (dal 64′ Ricci). A disposizione: Sala, Paciotti, Berra, Stronati, Calvano, Marazzotti, Vrenna, Bruno. Allenatore: Emilio Longo

ARBITRO: Il sig. Roberto Lovison della sezione di Padova

ASSISTENTI: Il sig. Vincenzo Andrea della sezione di Foggia e il sig. Luca Bernasso della sezione di Milano

QUARTO UOMO: Il sig. Fabrizio Ramondino della sezione di Palermo

FVS: Il sig. Mario Chichi della sezione di Palermo

AMMONITI: 12′ Maggio (CRO), 40′ Corbari (CAT), 44′ Gallo (CRO), 73′ Rolfini (CAT), 74′ Dini (CAT), 90′ Quaini (CAT)

ESPULSI:

RETI: 14′ Corbari (CAT), 52′ Lunetta (CAT)

Credit: Riccardo Caruso

Dove vedere il match in tv o in streaming gratis

L’incontro in programma al Massimino di Catania vale la diciassettesima giornata del girone C di Serie C. Ma dove si può vedere la partita? Ricordiamo che i diritti tv di tutte le gare della Lega Pro è detenuto da Sky Sport e Now. La partita, quindi, sarà visibile su Sky e in streaming su Sky Go presso il canale 251 di Sky Calcio.

Credit: Riccardo Caruso

Inoltre, il match Catania-Crotone sarà visibile in diretta via streaming anche su NowTV collegabile anche in TV. Ricordiamo che la partita non sarà visibile gratuitamente in nessuna piattaforma.