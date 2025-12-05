Giuseppe Campisi eletto all’unanimità nuovo segretario generale del Nidil Cgil di Catania

- Pubblicità -

Giuseppe Campisi, 39 anni, da venti in CGIL, è stato eletto all’unanimità nuovo segretario generale del Nidil di Catania, la categoria sindacale che rappresenta e tutela i lavoratori atipici: somministrati, collaboratori, autonomi.

Campisi ha iniziato a militare nel sindacato da giovanissimo, con l’UDU, per proseguire poi con il l’impegno in Filt, in cui si occupa di merci e logistica e, in veste di responsabile per la stessa categoria, del Nidil. L’elezione è avvenuta ieri nel corso di un’assemblea composta da 16 delegati; presenti 13, votanti 13. Tra i punti programmatici del nuovo segretario, “rafforzare l’impegno per la tutela dei lavoratori somministrati, ma sopratutto di partite Iva e di lavoratori autonomi.

Proveremo a creare un presidio permanente per contrastare la falsa autonomia e torneremo ad occuparci di chi cerca lavoro oltre di chi è uscito, suo malgrado, dal mercato del lavoro”.