Porta (PD): esenzione tassa sulla casa, un’altra conquista del PD per gli italiani all’estero

L’approvazione della legge che prevede l’esenzione dall’IMU per gli italiani all’estero proprietari di un’abitazione nei piccoli comuni italiani è un ‘altra importante conquista che conferma come il Partito Democratico sia non soltanto il principale difensore ma anche l’attore principale delle politiche a favore degli italiani nel mondo.

Un risultato storico ottenuto grazie alla proposta di legge che con la prima firma del collega Toni Ricciardi abbiamo presentato alla Camera e che ora attende solo il SÌ del Senato.

Il PD non è così solo il partito delle grandi battaglie a difesa del diritto della cittadinanza degli italiani nel mondo e contro le assurde riforme del Ministero degli Esteri; siamo il partito dei risultati: dai fondi ottenuti nella scorsa legge di bilancio a favore dei Comites alla legge che trasferisce ai servizi consolari una parte della tassa sui passaporti, dalla possibilità di chiedere la carta di identità elettronica ai comuni italiani all’introduzione dello studio dell’emigrazione italiana nelle scuole.



Mentre il governo Meloni-Salvini-Tajani toglie la cittadinanza agli italiani all’estero e rende più distante e complesso il rapporto tra cittadini iscritti all’AIRE e la pubblica amministrazione, noi del Partito Democratico otteniamo risultati concreti e portiamo avanti con competenza e determinazione la battaglia parlamentare a difesa dei diritti degli italiani nel mondo.