A Catania “Paesi e Paesaggi”

A Villa Ardizzone, in Viale Mario Rapisardi 114, a Catania, un week-end dedicato al tema Paesi e Paesaggi. All’interno della manifestazione che vedrà animarsi la location per l’intero fine settimana, venerdì 12 dicembre si terrà l’esposizione di Stole e Arazzi di Elisabetta e Daniela Censabella. Dalle 18 alle 20l’esposizione sarà animata dalla performance a cura dell’attrice Sabrina Tellico; Rosaria Politi accompagnerà al pianoforte la suggestione artistica della presentazione degli arazzi e delle stole realizzate dalle stiliste catanesi.

Un viaggio tridimensionale, fisico e virtuale, che coinvolgerà i sensi: vista, udito e tatto accendendo fantasia e memorie di viaggifatti e di altri sognati, in terre e luoghi vicini e lontani.

Paesi e paesaggi è la nuova collezione di arazzi e stole realizzate e pensate dalle sorelle Censabella. Questa raccolta di pannelli interamente fatti di tessuto esalta il valore espressivo intrinseco delle stoffe utilizzate. Tessuti e rimasugli diventano materiale vivo che racconta storie, che ha un carattere e un sapore proprio, come gli ingredienti di un buon piatto. Ogni tessuto ha in sé un patrimonio, una mappatura fatta di colore, di trame, di storia e di cultura. Non a caso questi arazzi raccontano proprio di viaggi.

<<PAESI e PAESAGGI sono avventure con questi tessuti che spesso hanno viaggiato con noi o che comunque ci fanno viaggiare ancor, e respirare altri confini>>, spiega Elisabetta Censabella, stilista e art designer che proprio all’estero si è formata come professionista e continua a viaggiare in cerca di contaminazioni, ispirazione e di tessuti che da ogni parte del mondo sceglie e porta personalmente a Catania, nel suo Atelier Dressign, nel centro della città, fucina di creazioni a 360’: abiti, accessori, oggettistica, arazzi e tanto altro. Una vena artistica che ha portato le creazioni della stilista catanese in giro per l’Italia, sulle passerelle più prestigiose, fino alle sfilate milanesi, coronandola artista apprezzata e riconosciuta per i tratti peculiaridel suo stile.

Elisabetta e Daniela Censabella provengono dal mondo della moda il loro lavoro è proprio creare abiti: la prima come stilista e l’altra come decoratrice, in un equilibrio perfetto. Dalle sfilate alle mostre fino ad eventi di performance, le sorelle Censabelle cercano sempre luoghi nuovi anche per scoprire o rivalutare location della loro città. In questo caso l’esperienza del tessuto ha come travalicato le forme definite degli abiti per cercare spazi più ampi in cui la funzione non è solo coprirsi o abbellirsi ma anche raccontare.

<<Sono circa dieci anni che io e mia sorella Daniela lavoriamo nell’ambito della moda – racconta Elisabetta Censabellla – io come stilista e Daniela dando il suo tocco prezioso con le decorazioni a volte dipinte a volte ritagliate o ricamate. Da circa un anno il nostro lavoro sugli abiti si amplia e si completa estendendosi a queste superfici più ampie. La scorsa primavera ho conosciutocasualmente Rosina Ardizzone, entrambe nella giuria di un concorso di pittura. Da lì nasce l’idea di esporre i nostri lavori in una location davvero unica e speciale, piena di storia e di arte:villa Ardizzone, una delle più belle ville liberty a Catania>>.

I tessuti, preziosi e vissuti, desiderano rendersi autonomi a occupare uno spazio proprio e Villa Ardizzone è il luogo ideale, il luogo dove architettare una pausa di musica e sfilata al centro di città alla ricerca di paesi e paesaggi altri.