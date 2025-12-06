Scuole: dal 9 dicembre i concerti “Suoni in metro” nelle stazioni Fce della metro Catanese Giovanni XXIII e Fontana

- Pubblicità -

Martedì 9 dicembre alle ore 10, nella stazione della metropolitana “Giovanni XXIII”, l’assessore alla Pubblica Istruzione Andrea Guzzardi aprirà la manifestazione “Suoni in Metro”, promossa dal Comune in collaborazione con la Ferrovia Circumetnea.



L’iniziativa prevede dal 9 al 16 dicembre un ciclo di concerti degli alunni delle scuole cittadine ad indirizzo musicale, con l’obiettivo di valorizzare le capacità espressivo-creative degli studenti e allo stesso tempo di sensibilizzare la comunità scolastica all’utilizzo della metropolitana con vantaggi per la tutela dell’ambiente ma anche in termini di risparmio di tempo ed economico.



Saranno gli alunni delle scuole ad indirizzo musicale Battisti, Brancati, Cavour, Deledda/Coppola/De Sanctis, Diaz/Manzoni, Montessori/Mascagni, Rita Atria, San Giorgio, San Giovanni Bosco e Vittorino Da Feltre ad esibirsi in interventi strumentali e corali con questo calendario: martedì 9 dicembre, ore 10,00/11,00, Deledda/Coppola/De Sanctis, Metro “Giovanni XXIII” – ore 11,00/12,00 San Giovanni Bosco, Metro “Giovanni XXIII”; 10 dicembre ore 10,00/12,00 Diaz/Manzoni, Metro “Giovanni XXIII” – ore 16,00/18,30 Montessori/Mascagni, Metro “Giovanni XXIII”; 11 dicembre ore 10,00/12,00 Brancati Metro, “Giovanni XXIII”- ore 16,00/18,30 Cavour, Metro “Giovanni XXIII”; 15 dicembre ore 10,00/12,00 Battisti, Metro “Giovanni XXIII”- ore 10,00/12,00 Vittorino da Feltre, Metro “Fontana”- ore 16,00/18,30 Rita Atria, Metro “Giovanni XXIII”; 16 dicembre ore 10,00/12,00 San Giorgio, Metro “Giovanni XXIII”.



Dal’8 dicembre al 6 gennaio, inoltre, nella stazione metro “Giovanni XXIII” saranno in esposizione presepi, alberi e addobbi natalizi realizzati dagli studenti e curati dagli animatori scolastico-culturali della sezione didattica “Scuola e Ambiente” della Pubblica Istruzione nell’ambito del progetto “Il nostro presepe Ecologico”. Le attività coinvolgono le scuole: Battisti, Brancati, Convitto Cutelli, Deledda/Coppola/De Sanctis, Diaz/Manzoni, Giuffrida, Montessori/Mascagni, Parini, Pizzigoni/Carducci, Rapisardi/Alighieri, Rita Atria, San Giovanni Bosco,Sauro/Giovanni XXIII, Verga, Vespucci e Vittorino da Feltre.