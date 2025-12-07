Autismo, a Catania avvio del progetto SPORT-AUT per l’inclusione tramite le attività sportive

- Pubblicità -

Mercoledì 10 dicembre alle ore 10 nella sala Giunta di Palazzo degli Elefanti sarà presentato l’avvio del progetto SPORT-AUT, un’iniziativa che pone lo sport al centro di un percorso concreto di inclusione e sostegno alle persone con autismo e alle loro famiglie.

Il progetto mira a migliorare la qualità della vita dei partecipanti attraverso attività sportive strutturate, pensate per favorire benessere, autonomia e socializzazione, integrando un programma di formazione rivolto a operatori sociali e sportivi e un percorso di accompagnamento culturale per famiglie ed enti del territorio, con l’obiettivo di diffondere in modo capillare la pratica di uno sport realmente inclusivo.

L’iniziativa degli interventi dedicati alle persone con disturbo dello spettro autistico promossa dall’Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali in coprogettazione con il Comune di Catania, la Fondazione Èbbene ETS, il partner Sportfund Fondazione Italiana per lo Sport onlus e la collaborazione della rete nazionale Sport for Inclusion Network, con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero per le Disabilità,

Nel corso della conferenza saranno illustrati partner, obiettivi e modalità operative del progetto.