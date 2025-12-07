Messina, il Teatro dei 3 Mestieri presenta il calendario di eventi “Palcoscenico Aperto”

- Pubblicità -

“Palcoscenico Aperto” è il nuovo progetto del Teatro dei 3 Mestieri pensato per portare il teatro, la musica e la danza nei quartieri periferici della città, trasformando scuole, oratori, piazze e chiese in luoghi di spettacolo e incontro. Un percorso culturale diffuso che attraversa il mese di dicembre e coinvolge comunità, famiglie, studenti e realtà associative, con l’obiettivo di avvicinare sempre più persone al linguaggio dell’arte dal vivo.

Il 7 dicembre, presso l’Associazione La Chiave di Sol di Zafferia, Mariapia Rizzo porta in scena “La notte di Giufà”: un viaggio teatrale tra mito e tradizione popolare, in cui la celebre figura del Giufà diventa simbolo di saggezza ingenua e verità disarmante.

Il progetto entra poi nei luoghi di comunità del villaggio S. Filippo e del CEP. Il 20 dicembre il Museo del grano accoglie “Niño”, testo sensibile e potente di Tino Caspanello, interpretato da Cinzia Muscolino: una storia fatta di delicatezza e domande, che parla di infanzia e memoria.

Il 21 dicembre è il turno della danza con “Oz: Oltre l’arcobaleno”, presentato all’Oratorio Padre Annibale di Francia. Elisa e Mariangela Campochiaro guidano un percorso di movimento evocativo, ispirato ai temi del viaggio, del coraggio e della ricerca di sé.

Sempre all’Oratorio Padre Annibale Maria di Francia, il 22 dicembre, va in scena “Cirano”: una nuova drammaturgia firmata da Domenico Cucinotta e Mariapia Rizzo, che vede sul palco Marina Cacciola, Elvira Ghirlanda, Antonio Previti e la stessa Rizzo. Un lavoro di parola e sentimento, costruito con cura artigianale, che trova forza ed emozione nella prossimità col pubblico.

Il progetto si apre poi alla musica con tre appuntamenti. Il 27 dicembre, l’Azienda Agricola Villarè di Minissale, ospiterà “Good Old Boys”: un concerto tra jazz, sonorità acustiche e vibrazioni soul, con Adriana Bonaccorso, Giovanni Smeriglio, Roberto Bonasera e Roberto Mento.

Il 28 dicembre, nella Chiesa di S. Nicolò di Zafferia, ecco “E Naciu la Luci Eterna”: un incontro musicale che intreccia voce, chitarre, flauti e tradizione, con Oriana Civile, Nino Milia e Daniela Giaimo, per un racconto sonoro che affonda nelle radici della nostra cultura.

Gran finale il 29 dicembre alla Chiesa Stella Maris di Minissale, con l’ironia e l’incanto di “Stop! Ramingo solo show”, spettacolo di circo contemporaneo di Marco Privitera, che porta in scena un protagonista sospeso tra comicità, virtuosismo e poesia.

Accanto alla programmazione artistica, “Palcoscenico Aperto” attiva anche percorsi laboratoriali rivolti agli studenti dell’I.C. Catalfamo, agli utenti del C.P.I.A. e alla comunità della Chiesa di S. Nicolò di Zafferia, con l’obiettivo di trasformare lo spettacolo in un’occasione attiva di partecipazione, espressione e crescita collettiva.

Un mese di eventi per un teatro che ascolta, accoglie e abita i territori, rendendo le periferie protagoniste della vita culturale cittadina. Un invito a scoprire nuovi luoghi, nuovi linguaggi e nuove relazioni, attraverso l’incanto vivo dell’arte.

Programma completo

7 Dicembre – ore 10:00 – Ass. La Chiave di Sol di Zafferia

La notte di Giufà (Teatro) di e con Mariapia Rizzo

20 Dicembre – ore 18:30 – Museo del grano, vill. S. Filippo Inf.

Niño (Teatro) di Tino Caspanello, con Cinzia Muscolino

21 Dicembre – ore 19:00 – Oratorio Padre Annibale di Francia – CEP

Oz: Oltre l’arcobaleno (Danza) a cura di Elisa e Mariangela Campochiaro

22 Dicembre – ore 19:00 – Oratorio Padre Annibale di Francia – CEP

Cirano (Teatro) – Drammaturgia Domenico Cucinotta e Mariapia Rizzo,

con Marina Cacciola, Elvira Ghirlanda, Antonio Previti e Mariapia Rizzo. Regia Domenico Cucinotta

27 Dicembre – ore 18:30 – Azienda Agricola Villarè, vill. Minissale

Good Old Boys (Musica) con Adriana Bonaccorso (sax e voce),

Giovanni Smeriglio (basso), Roberto Bonasera (chitarra acustica) e Roberto Mento (batteria)

28 Dicembre – ore 19:00 – Chiesa S. Nicolò di Zafferia

E Naciu la Luci Eterna (Musica) con Oriana Civile (voce, chitarra e azzarino),

Nino Milia (chitarra) e Daniela Giaimo (flauti)

29 Dicembre – ore 16:30 – Chiesa Stella Maris, vill. Minissale

Stop! Ramingo solo show (Circo) di e con Marco Privitera