San Michele di Ganzaria guida il pressing dei sindaci per l’aumento delle ore ai part-time

Dal Calatino fino a Palermo prosegue il pressing dei sindaci, rappresentati dal sindaco di San Michele di Ganzaria Danilo Parasole, a sostegno della vertenza per l’aumento delle ore lavorative dei dipendenti part-time nella pubblica amministrazione.

Dopo gli incontri che si sono svolti il 4 giugno e il 25 novembre all’ARS, oggi si è tenuto un ulteriore sit-in nei pressi della Presidenza della Regione Sicilia.

“Sosteniamo – ha detto Danilo Parasole, sindaco di San Michele di Ganzaria – ogni iniziativa finalizzata a trovare una soluzione a questa problematica che interessa non solo i lavoratori, ma anche le amministrazioni, ormai sostenute principalmente dal lavoro dei part-time. Garantire i servizi alla comunità senza un adeguato supporto burocratico-amministrativo è sempre più difficile: 18 o 24 ore settimanali non sono sufficienti per assicurare l’efficienza necessaria”.

“Con fiducia – prosegue il primo cittadino del comune calatino – continuiamo a sperare in una svolta che possa portare a un incremento delle ore lavorative. Le interlocuzioni avute nei giorni scorsi con tutte le forze politiche, con il Presidente dell’Ars Galvagno e oggi con il capo di gabinetto del Presidente Schifani, dott. Sammartano, sono un segnale positivo in questa direzione”.

Nei prossimi giorni, e in particolare tra martedì e mercoledì, si terrà una riunione di maggioranza che determinerà l’impegno politico del governo sulle somme da destinare ai precari e lavoratori ex articolo 23 della pubblica amministrazione.