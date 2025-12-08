Natale 2025 a Catania, tutte le misure temporanee di sicurezza e viabilità per le festività 

- Pubblicità -

In vista delle festività natalizie, l’Amministrazione comunale ha disposto nuovi interventi temporanei sulla viabilità del centro storico per garantire maggiore sicurezza e favorire un flusso pedonale serale ordinato lungo l’asse di via Etnea.

Nei giorni 8, 13, 14, 20, 21, 25 e 27 dicembre, dalle ore 17 alle ore 24, la via Antonino di Sangiuliano sarà chiusa al transito dei veicoli nei tratti compresi tra via Alessandro Manzoni e via Etnea e tra via Antonino Mancini e via Etnea, con accesso consentito ai soli residenti diretti al passo carrabile del civico 269 dal lato di piazza Manganelli. Contestualmente saranno istituite specifiche direzioni obbligatorie per assicurare un ordinato scorrimento della circolazione e consentire una piena e sicura fruizione pedonale della zona nei momenti di maggiore affluenza. Il provvedimento, adottato in collaborazione con il Gabinetto del Sindaco e il Comando di Polizia Locale, risponde all’esigenza di prevenire congestioni e situazioni di rischio, contribuendo a rendere il cuore della città più accogliente e vivibile nel periodo di maggior richiamo per cittadini e visitatori. L’Amministrazione invita tutti a collaborare affinché le giornate di festa si svolgono in un clima sereno e rispettoso delle esigenze di pedoni, residenti e attività commerciali, raccomandando l’utilizzo dei mezzi pubblici e di evitare, per quanto possibile, l’uso dell’automobile nelle aree pedonalizzate del centro storico. È inoltre già operativo il nuovo parcheggio di via Luigi Sturzo, fronte civico 52, angolo via Luigi Rizzo, con oltre sessanta stalli e con le medesime tariffe delle strisce blu della zona tariffaria A (dalle ore 08.00 alle 14.00 e dalle ore 15.00 alle 21.00: € 0,90 la prima ora e € 1,00 dalla seconda ora; fascia serale della movida dalle ore 21.00 alle 02.00: € 1,00 per l’intero periodo), gratuito nei giorni festivi.

