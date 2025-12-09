Diritti e identità nell’Iran contemporaneo: la testimonianza di Pegah Moshir Pour ai SuperTalks promossi dalla Scuola Superiore dell’Università di Catania

- Pubblicità -

Cosa sta accadendo davvero in Iran? Cosa significa lottare per i diritti quando la libertà è proibita? Mercoledì 10 dicembre, alle 17,30, in concomitanza con la Giornata Internazionale per i Diritti Umani, tornano i Supertalks! promossi dalla Scuola Superiore dell’Università di Catania con una nuova ospite: Pegah Moshir Pour, attivista italiana di origini iraniane, consulente in ambito CSR e diritti digitali, da anni impegnata nel contrasto alle discriminazioni di genere e nella promozione dei diritti civili e digitali.

Il titolo di questo nuovo incontro, che si terrà al Teatro Sangiorgi, è “Libertà, identità, diritti: l’Iran e le nuove generazioni globali”. Pegah Moshir Pour, accompagnerà il pubblico in un racconto chiaro e coinvolgente sul movimento Donna, Vita, Libertà, nato dopo la morte della giovane Mahsa Amini. Attraverso dati, storie vere e testimonianze, il talk esplora il ruolo delle donne, il potere dei social media, la resistenza dei giovani e il legame tra ciò che accade lontano e le nostre responsabilità qui. Un’occasione per capire, con sguardo critico, cosa vuol dire essere cittadini globali oggi.

“Parlare di libertà, identità e diritti significa riconoscere che il nostro destino non è mai individuale – afferma Pegah Moshir Pour – è un respiro collettivo che attraversa popoli e generazioni. L’Iran ci mostra con forza quanto la libertà diventi fragile quando a una comunità viene sottratto il suo stesso respiro, ma rivela anche la potenza di una resistenza che non accetta l’umiliazione come destino. Le nuove generazioni globali crescono in un mondo in cui i confini non arginano più le ingiustizie, e in cui il soffocamento di un popolo diventa un monito per tutte le democrazie. Riconoscere di essere uguali non è retorica: è un atto politico radicale, che ci obbliga a difendere l’umanità degli altri come condizione necessaria della nostra. La libertà non è un privilegio individuale: è una responsabilità comune che chiede di essere esercitata, custodita e continuamente ridefinita.”

Aprirà i lavori il rettore Enrico Foti, insieme alla prof.ssa Ida Nicotra, presidente della Scuola Superiore di Catania. Modera l’incontro la giornalista Michela Giuffrida. In occasione del talk, la Scuola Superiore di Catania darà inoltre ufficiale accoglienza alle nuove matricole, che si preparano a intraprendere questo nuovo ed importante progetto di vita e formazione accademica.

Il ciclo di interventi sarà aperto anche alle scuole secondarie di secondo grado, offrendo agli studenti l’opportunità di partecipare nell’ambito delle attività di Formazione Scuola – Lavoro; il progetto è già disponibile sull’apposita piattaforma dell’Università di Catania.

L’iniziativa è finanziata nell’ambito del progetto SAFI3 – Sinergie per orientare e promuovere un’Alta Formazione Innovativa, Interdisciplinare, Internazionale (Avviso 594 del 26/04/2024 – Codice progetto: SSU2024-00003 – CUP SSC: E62B24000380001), attraverso il fondo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 4, Componente 1, Investimento 3.4 “Didattica e competenze universitarie avanzate” – Sub-investimento “Rafforzamento delle Scuole Universitarie Superiori”, ai sensi del DM 291/2024