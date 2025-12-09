L’on. Fabio Porta promuove la presentazione del libro “Carlos Gardel. Il Tango a Napoli” di Diego Moreno presso la Camera dei Deputati

- Pubblicità -

L’on. Fabio Porta, in occasione della Giornata Mondiale del Tango, presenterà il volume “Carlos Gardel. Il Tango a Napoli” di Diego Moreno, in uscita nelle librerie italiane in questi giorni. L’evento si svolgerà giovedì 11 dicembre 2025, dalle ore 17.30 alle 18.30, presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati, in Via della Missione 8.

Il libro, pubblicato da Edizioni MEA, ricostruisce – nel novantesimo anniversario della scomparsa di Carlos Gardel – il sorprendente legame tra il più celebre interprete del tango e la città di Napoli. Diego Moreno approfondisce la relazione culturale tra “El Rey del Tango” e il mondo partenopeo, mettendo in luce come l’italianità abbia influito sulla poetica musicale dell’artista argentino. Arricchito dai contributi di autorevoli firme, il volume propone una lettura nuova del mito gardeliano: un artista con oltre mille incisioni, 120 composizioni e una voce divenuta Patrimonio dell’Umanità. L’opera comprende inoltre una selezione di brani di Gardel reinterpretati da Moreno, tra cui una versione in napoletano di “El día que me quieras”, insieme ad altre composizioni originali.

La presentazione sarà aperta dagli interventi istituzionali dell’on. Fabio Porta e dell’Ambasciatore della Repubblica Argentina in Italia, Marcelo Martín Giusto. Seguiranno gli interventi del professor Paolo Romano, dell’Università degli Studi Link di Roma e del giornalista e critico musicale Dario Salvatori, che dialogheranno sui contenuti del libro e sull’eredità artistica di Gardel. L’incontro, moderato da Gianni Lattanzio, direttore editoriale di Meridionitalia, vedrà la partecipazione dell’autore Diego Moreno.