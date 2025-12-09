Rifiuti, nuova isola ecologica intelligente a San Cristoforo per migliorare la raccolta differenziata

- Pubblicità -

È operativa in Piazza Bonomo, nel quartiere San Cristoforo, la seconda isola ecologica intelligente realizzata nell’ambito del progetto di potenziamento della raccolta differenziata avviato dall’amministrazione Trantino, dopo l’attivazione del sito di Piazza dei Vicere. La nuova struttura amplia le possibilità di conferimento per i cittadini e rappresenta un ulteriore passo avanti nel miglioramento del sistema di gestione dei rifiuti urbani a Catania.



L’intervento rientra nel programma finanziato dal Ministero per la Transizione Ecologica con fondi PNRR, dedicato alla modernizzazione e alla meccanizzazione della rete di raccolta. La SRR, ente attuatore, ha sviluppato il progetto per conto del Comune ottenendo il finanziamento per la realizzazione delle isole ecologiche intelligenti, strumenti che consentiranno un incremento significativo delle percentuali di differenziata in coerenza con gli obiettivi nazionali e con le direttive europee in materia di gestione dei rifiuti.



Le nuove isole sono strutture autonome e autosufficienti, non richiedono autorizzazioni urbanistiche e possono essere riposizionate con facilità. Supportano in modo concreto il servizio porta a porta, riducono i costi di trasporto grazie ai sistemi di telelettura e ottimizzano le attività di ritiro. Gli accessi controllati e registrati permettono inoltre la misurazione puntuale dei conferimenti, elemento decisivo per l’applicazione della tariffazione puntuale.



L’assessore Massimo Pesce ha sottolineato come “L’attivazione dell’isola ecologica di Piazza Bonomo offra una soluzione utile alle utenze che, per ragioni lavorative o esigenze specifiche, non riescono a rispettare gli orari ordinari della raccolta. Il nuovo punto di conferimento favorisce un uso corretto del servizio, evita abbandoni fuori orario e contribuisce al decoro urbano”. La struttura è dotata di portelloni frontali che ospitano contenitori destinati a carta, vetro, plastica e lattine, oltre ai piccoli rifiuti elettronici. L’utente si identifica tramite tessera sanitaria o codice fiscale, seleziona la tipologia di rifiuto e lo sportello si apre automaticamente senza necessità di contatto.



L’assessore ha ricordato inoltre che “questa fase rappresenta un momento di sperimentazione. In seguito, insieme al sindaco Trantino e ai tecnici, saranno valutate funzionalità e potenzialità in vista di ulteriori installazioni in altre zone della città. Dopo Piazza Bonomo, le prossime isole ecologiche intelligenti finanziate dal PNRR saranno attivate negli spazi comunali del VI Municipio a San Giorgio-Librino e in corso Indipendenza, nei pressi dell’istituto scolastico Gemmellaro”.

Tutte le strutture sono dotate di sistemi di videosorveglianza destinati al controllo della qualità dei conferimenti, consultabili dal personale autorizzato nel pieno rispetto delle normative vigenti.

