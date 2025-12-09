Tradizione, eccellenza e bontà per il nuovo menù di Braceria Corte Marconi

- Pubblicità -

Quando la bravura dello chef incontra eccellenti materie prime, il risultato non può che lasciare soddisfatti i palati, anche i più esigenti.

É quanto accaduto alla Braceria Corte Marconi di Acireale dove cucina, atmosfera e convivialità sono state protagoniste di una Cena Experience che ha permesso di conoscere il nuovo nuovo menù stagionale. Con un’atmosfera ricercata e accogliente allo stesso tempo, la Braceria si trova in quella che fu una storica pescheria, proprio in piazza Marconi. Un contrasto tra passato e presente che si può notare anche nel design moderno e minimalista, semplice e familiare. Ma è l’eccellenza della materia prima, sapientemente selezionata, l’elemento chiave della serata e delle nuove proposte ideate dallo chef Andrea Villani.

Grazie, infatti, a tagli selezionati, cotture precise e sapori intensi ma mai eccessivi, a godere è stato soprattutto il palato di noi commensali.



Per cominciare, come “amuse-bouche”, un’aletta di pollo cotta a bassa temperatura e marinata in salsa agrodolce. A seguire, tuma fritta accompagnata da salsa mediterranea e crocchè di patata in mousse di formaggio. Una carrellata di crudi con il carpaccio di manzo su letto di rucola marinata all’aceto balsamico e petali di grana e tartare di manzo con petali di tartufo e uovo pochè. A chiudere le tagliate di picanha di black angus uruguayana, denver steak di manzo prussiano e roast beef steak di simmenthal bavarese. Ad accompagnare le proposte, un vino Enantio Terra dei forti, cantina Valdadige, dal colore rosso rubino e al palato potente con un’incredibile persistenza. Il servizio attento, i tagli di pregio e le preparazioni che esaltano la materia prima offrono un’esperienza unica nel suo genere.