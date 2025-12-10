Zapato torna sul palco di Capodanno in Piazza Duomo a Catania

- Pubblicità -

Renato Zappalà, classe ’64, cantante e attore catanese noto come Zapato, debutta nei primi anni ’80 come leader dei Rhino Rockers, storica rockabilly band con cui incide due vinili oggi ricercati dai collezionisti. Dal 1996 prosegue come solista, adottando il soprannome datogli dagli amici chicanos di Santa Monica. Instancabile performer, porta la sua musica in Italia e all’estero, incontrando molte icone del rock’n’roll anni ’50.

Versatile interprete, crea il rap’n’roll, originale fusione tra gangsta rap e rock’n’roll anni ’50 in italiano: il suo album omonimo ottiene passaggi radiofonici nazionali e l’attenzione della stampa internazionale.

Dal 2000 approda alla TV con ospitate a Le Iene accanto a Lillo & Greg, con cui partecipa a film come Un Natale Stupefacente, Un Natale col Boss e DNA, oltre a programmi Rai2 come Stracult e Sanremo Shock. Recita in numerose commedie al fianco di volti celebri del cinema italiano, distinguendosi per uno stile da caratterista che richiama Mario Adorf. Partecipa a fiction come La Mossa del Cavallo, L’Onore e il Rispetto 5 e al recente Bad Guy.

Si presenta al Festival di Sanremo in coppia con Bobby Solo con il brano di Greg Un vecchio giubbotto di pelle, oggi molto ascoltato sulle piattaforme. Attualmente pubblica per Tequila Records, l’etichetta della moglie Deborah Licciardello, con i singoli Crazy Baby e Good Boys.

Sincero, leale e spontaneo, Zapato sogna di riportare il rock’n’roll alle nuove generazioni sul palco più importante d’Italia: Sanremo. “Devo tutto alla forza e all’amore dei miei genitori, la mia guida di sempre”.

