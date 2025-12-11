Nasce “LETTERA”: il poetry slam del Catania Book Festival che porta la poesia viva sul palco

- Pubblicità -

Il Catania Book Festival inaugura LETTERA, il nuovo format dedicato al poetry slam: una competizione poetica performativa che restituisce alla parola la sua energia originaria. Non una semplice lettura, ma un confronto diretto, impulsivo e vibrante, in cui i versi prendono forma sulla scena e dialogano con il pubblico.

Il poetry slam, nato negli Stati Uniti negli anni ’80 e oggi diffuso in tutto il mondo, è una sfida di poesia performata in cui gli autori portano sul palco testi originali e li interpretano davanti agli spettatori. A rendere unico questo format è proprio il pubblico, che diventa vero giudice della serata, valutando voce, ritmo, presenza scenica e forza del testo. Una forma d’arte che mescola letteratura orale, teatro, ritmo e spontaneità, capace di coinvolgere anche chi alla poesia si avvicina per la prima volta.

Con LETTERA, il Catania Book Festival punta a promuovere questa disciplina anche in città, offrendo uno spazio di espressione a giovani autori, performer, poeti emergenti e a chiunque desideri misurarsi con la parola in una dimensione nuova, dinamica e partecipata.

Come partecipare

Le candidature sono aperte. Per iscriversi gratuitamente basta inviare un’e-mail a info@cataniabookfestival.com con oggetto “LETTERA SLAM 2026”. Gli autori selezionati riceveranno via mail tutte le informazioni tecniche per prendere parte alla gara.

Scadenza candidature: 10 gennaio 2026

LETTERA è un invito a restituire alla poesia il suo ruolo più autentico: un atto vivo, corale, in cui chi scrive incontra chi ascolta. Un luogo dove la parola torna a muovere, sorprendere e sfidare.

Per ulteriori informazioni:

