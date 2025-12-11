Polizze catastrofali, estendere la proroga a tutte le piccole imprese

- Pubblicità -

CNA apprende con sorpresa la presenza nella bozza di decreto Milleproroghe, di prossima approvazione in Consiglio dei Ministri, della proroga di un anno del termine esclusivamente per i pubblici esercizi e le imprese ricettive stabilito per la stipula dei contratti assicurativi per i rischi catastrofali.

Considerati i gravi ritardi nella predisposizione dello schema di contratto tipo e nella realizzazione da parte di IVASS del comparatore che consenta alle imprese di confrontare le polizze offerte e orientarsi in maniera consapevole, la CNA chiede che la proroga proposta sia opportunamente estesa a tutte le piccole e microimprese per le quali l’obbligo entrerebbe in vigore dal prossimo primo gennaio. Sarebbe difficilmente comprensibile riservare un trattamento differenziato ad alcuni settori economici.

