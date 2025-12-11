- Pubblicità -

Si è tenuto lo scorso 6 dicembre, nell’aula delle adunanze del Tribunale di Catania, un convegno sulla separazione delle carriere dei magistrati organizzato da Azione Forense e moderato dall’Avv. Sergio Di Mariano. L’evento, dal titolo “Riforma Giustizia: prospettive a confronto sulla separazione delle carriere dei magistrati”, ha visto confrontarsi avvocati e magistrati in un vivace dibattito, acceso ma leale, sulle questioni che nella prossima primavera saranno oggetto di referendum. Per la magistratura sono intervenuti il Dott. Antonio Nicastro, Sostituto Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Catania e il Dott. Ottavio Grasso, GIP presso il Tribunale di Catania e Presidente dell’ANM, Sezione Distrettuale di Catania, che hanno sollevato diverse critiche nei confronti della riforma, specie riguardo le modalità di nomina dei componenti dei CSM.

Tra gli avvocati, oltre all’Avv. Di Mariano che ha introdotto il dibattito, sono intervenuti: l’ Avv. Andrea Pruiti Ciarello, tesoriere del Comitato per il Sì al referendum, che ha sostenuto le ragioni della riforma, l’Avv. Giuseppe Passarello, che ha argomentato sulla necessità della separazione delle carriere quale completamento della riforma Vassalli ed il Presidente della Penale di Catania, Avv. Francesco Antille, che ha concluso l’incontro auspicando, per il futuro, un maggiore dialogo tra avvocatura e magistratura al fine di offrire risposte concrete al Popolo nel cui nome è amministrata la Giustizia.

