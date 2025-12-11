Sciopero generale del 12 dicembre: Rifondazione Comunista Siracusa/Ragusa scende in piazza a Palermo

- Pubblicità -

La Federazione di Rifondazione Comunista di Siracusa/Ragusa aderisce e partecipa con convinzione allo sciopero generale indetto dalla CGIL per venerdì 12 dicembre e alla manifestazione regionale a Palermo, piazza Santo spirito ore 9:30.

Scendiamo in piazza per dire NO alla legge di bilancio 2025, una manovra che aumenta le disuguaglianze e colpisce chi lavora, i pensionati, i giovani e il Sud.

Dietro la retorica della “crescita” si nasconde una truffa sociale:

– Regali alle banche e alle grandi imprese

– Tagli a sanità, scuola e welfare

– Mani libere per il riarmo

– Zero investimenti per il Mezzogiorno

Il governo sta portando avanti politiche autoritarie e antisociali: rinnovi contrattuali separati nei settori pubblici, stipendi che perdono potere d’acquisto, precarizzazione crescente, tagli alla ricerca e all’istruzione.

Nei settori della conoscenza ci sono ragioni aggiuntive per scioperare: difendere l’autonomia della scuola e dell’università, contrastare la gerarchizzazione e la militarizzazione sociale, dire no alla legge-delega 167/2025 che riduce diritti e centralizza poteri permettendo al Governo di legiferare direttamente in numerosi ambiti.

Le nostre proposte per un’Italia giusta e solidale:

– Tassa sui grandi patrimoni e rendite finanziarie

– Salario minimo a 10 euro l’ora

– Riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario

– Abolizione della Legge Fornero

– Piano pubblico di assunzioni in sanità, scuola, ambiente e cultura

– Reddito universale e difesa del potere d’acquisto

– Transizione ecologica pubblica, non in mano alle multinazionali

Il 12 dicembre saremo a Palermo per difendere il lavoro, i diritti e la giustizia sociale. Unisciti a noi: dalla parte di chi lavora, di chi lotta, di chi non si arrende!

Peppe Puccia – Segretario federazione Siracusa/Ragusa

Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea