UDI Catania celebra gli 80 anni con due giornate di studi e la mostra “Le 21 Madri Costituenti”

In occasione degli 80 anni dell’Unione Donne Italiane, l’UDI Catania promuove un doppio appuntamento dedicato alla memoria, alla storia e al ruolo politico delle donne nella società italiana. Dal 12 al 19 dicembre 2025, al Monastero dei Benedettini, sarà possibile visitare la mostra “Le 21 Madri Costituenti”, allestita nel corridoio dell’Orologio del Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università di Catania.

Le celebrazioni entreranno nel vivo con due giornate di studi ospitate nell’Auditorium “Giancarlo De Carlo”.

Venerdì 12 dicembre alle ore 16.00 si terrà l’incontro “Gli archivi dell’UDI, la memoria collettiva e la storia”, con interventi di studiose e archiviste provenienti da diversi atenei italiani, moderati da Simona Inserra. Al centro, il valore degli archivi UDI come strumento di identità e patrimonio storico condiviso.

Sabato 13 dicembre alle ore 10.00 si prosegue con “L’esperienza dell’UDI, tra ricerca storica e memoria”, introdotto da Melania Nucifora. Tra i contributi, una ricostruzione del percorso dell’UDI nell’Italia repubblicana, un focus sulla presenza dell’associazione in Sicilia e un approfondimento didattico sulle Madri Costituenti. A seguire, l’inaugurazione ufficiale della mostra curata dall’I.I.S. “G.B. Vaccarini”.

Le due giornate saranno arricchite da testimonianze, interventi e momenti di confronto tra studiose, docenti e rappresentanti dell’associazione.

Tutti i dettagli, orari e relatori sono disponibili nella locandina dell’evento.