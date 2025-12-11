Università degli Studi di Catania. Nuove pratiche per il benessere del personale, convegno in Ateneo

- Pubblicità -

Domani, venerdì 12 dicembre alle 8,30 , si terrà nell’aula magna del Palazzo centrale il convegno “Atenei in ascolto. Nuove pratiche per il benessere delle persone – Dalle evidenze alle azioni: costruire insieme una comunità orientata al miglioramento”. L’iniziativa si propone di offrire uno spazio di confronto scientifico e operativo sui temi dell’ascolto organizzativo, del benessere del personale e delle politiche universitarie di sviluppo delle competenze, oltre che un’opportunità di dialogo interistituzionale e come un momento di avanzamento condiviso verso modelli universitari più attenti alla qualità della vita lavorativa e alla crescita delle comunità accademiche.

Aprirà i lavori il rettore Enrico Foti, che introdurrà la presentazione dei risultati della recente rilevazione sul benessere del personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo, evidenziando il ruolo strategico della partecipazione della comunità accademica nella definizione delle azioni future. Seguirà l’intervento della dirigente dell’Area Risorse umane Rosaria Licciardello, dedicato alle iniziative già avviate dall’Università di Catania per il potenziamento delle competenze trasversali e per il miglioramento del clima lavorativo.

Seguirà l’intervento della prof.ssa Silvia Maria Rita Platania, delegata alle Pratiche psicologiche per il benessere del personale, che illustrerà il progetto “Formae_mentis”, presentando modelli, buone pratiche e le attività dell’Osservatorio del Benessere a supporto dello sviluppo organizzativo. A seguire, la delegata al Counseling d’Ateneo prof.ssa Elena Commodari offrirà una panoramica sulle esperienze maturate attraverso i servizi di counseling psicologico rivolti alla comunità universitaria.

Il confronto si arricchirà con il contributo della prof.ssa Vincenza Capone, associata di Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni dell’Università di Napoli “Federico II”, che approfondirà il tema della progettazione dell’ascolto nei contesti lavorativi presentando evidenze empiriche maturate in ambito campano. Successivamente, la dottoressa Vilma Garino, componente del Comitato Scientifico Unisof di Coinfo e direttrice della Direzione Sviluppo organizzativo e Risorse umane dell’Università di Torino, illustrerà il valore dell’adozione di un sistema di gestione per competenze e l’impatto di percorsi formativi innovativi nella valorizzazione delle persone. Chiuderà i lavori la dott.ssa Marcella Iovino, responsabile dello Staff Politiche di Benessere e Supporto al CUG dell’Università di Torino, che presenterà le best practices sviluppate dall’Ateneo torinese nell’ambito del benessere organizzativo e della cura della persona.