“Grandi apparecchiature” per la sanità, la deputata Lidia Adorno ribadisce la richiesta di chiarimenti al Governo regionale: “I termini indicati dal Ministero competente sono prossimi alla scadenza, non possiamo rischiare di perdere un’occasione così importante”

La deputata del Movimento 5 Stelle Lidia Adorno è intervenuta a seguito della mancata risposta da parte dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana, dopo che dalla sua richiesta di accesso agli atti sono trascorsi tre mesi senza ricevere alcuna risposta.

La richiesta riguardava l’acquisto di “grandi apparecchiature” da destinare a vari presidi sanitari dell’Isola, comprese le Aziende Ospedaliere “Garibaldi”, “Cannizzaro” e “Policlinico” di Catania, previsto con fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

“Con amarezza – ha dichiarato la deputata pentastellata – sono stata costretta a reiterare e a sollecitare la richiesta di accesso agli atti, non avendo a tutt’oggi ricevuto alcuna risposta ed è per questa ragione che ho anche presentato un’interrogazione al Presidente della Regione, Renato Schifani. Pressapochismo e superficialità – ha aggiunto – non possono albergare tra le istituzioni, meno che mai quando si parla di sanità e, più in generale, di tutela della salute pubblica. È importante conoscere quali siano state le apparecchiature individuate dall’Assessorato regionale alla Salute da inserire nel sistema sanitario e se queste siano già state collaudate e messe a disposizione per evadere le numerose richieste dei pazienti, in maniera da sfoltire le lunghe liste d’attesa e rispondere all’esigenze dei cittadini. Tra l’altro – ha concluso – i termini previsti dal Ministero delle Salute sono prossimi alla scadenza e non si può rischiare di perdere un’occasione così importante che continueremo a monitorare”.

