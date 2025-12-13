Natale a Catania 2025, sino all’Epifania appuntamenti tra cultura, musica, teatro e mercatini  

- Pubblicità -

Animazione per bambini e parate Christmas fantasy nelle vie e piazze, novene, gospel, concerti e rappresentazioni nelle chiese, spettacoli teatrali, marionette e performance multimediali, esibizioni di artisti e musicisti di strada e tanti altri eventi all’insegna della tradizione e dell’aggregazione, tra mercatini e luminarie, a partire dalla notte bianca di sabato 13 dicembre con musei aperti sino alle 23. Si fa sempre più fitto il cartellone del Natale a Catania 2025 promosso dall’Amministrazione guidata dal sindaco Enrico Trantino, con appuntamenti dal centro alle periferie per tutto il periodo delle festività, sino all’Epifania.

Il programma completo delle iniziative è disponibile sul sito web del Comune di Catania al link https://www.comune.catania.it/novita/notizie/programma-natale-2025-e-nuovo-anno-2026.aspx

- Pubblicità -