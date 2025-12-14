Festa Pd Sicilia a Catania. Chiara Braga: “prioritario istituire Parco nazionale dell’Etna”

- Pubblicità -

“E’ prioritario per la Sicilia istituire il Parco Nazionale dell’Etna. Una esigenza – portata avanti alla Camera in prima persona da Anthony Barbagallo, assieme a tutto il gruppo parlamentare – che risponde alla situazione inaccettabile di degrado in cui versa l’Ente anche per l’ impossibilità di gestione dell’Ente Parco da parte della Regione. Il parco infatti rappresenta l’opportunità per dare una risposta a un tema di difficoltà di sviluppo urbano sostenibile ma anche economico. Per farlo bisogna puntare ad un turismo che non sia mordi e fuggi ma del tipo che poi restituisce valore al territorio, ai suoi prodotti, alla cultura”. Lo ha detto la capogruppo Pd alla Camera, Chiara Braga, ieri mattina, sabato 13 dicembre, in occasione dell’avvio della Festa del Pd Sicilia 2025, in corso alla Vecchia Dogana di Catania, che ha concluso il suo intervento elogiando “l’attività politica e di sprone portata avanti in questi mesi dal Partito siciliano su tutti i fronti che riguardano la Sicilia”.

In contemporanea con l’apertura della tre giorni del Pd in corso a Catania è attivo il sito internet per la campagna “cambiamo la Sicilia”, www.cambiamolasicilia.it.

