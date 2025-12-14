Serie C, Potenza-Catania 1-1: ai ragazzi di Toscano non basta Forte, i rossoblù fermano i siciliani

- Pubblicità -

Torna in campo il Catania di Mimmo Toscano che oggi alle 14.30 sfida al “Viviani” il Potenza di Pietro De Giorgio, gara valida per la 18esima giornata del girone C di Serie C. Rossazzurri che vogliono mantenere per un’altra settimana la vetta della classifica, occhio però ai rossoblù lucani che qualche giorno fa hanno conquistato la semifinale di Coppa Italia Serie C. Qui su Hashtag Sicilia seguiremo il match con la nostra consueta diretta testuale.

Credit: Riccardo Caruso

Potenza-Catania 1-1: la diretta della partita

90+15′ – FINALE AL VIVIANI: 1-1 TRA POTENZA E CATANIA

90+14′ – Confermato il gol annullato al Catania. Aveva segnato Pieraccini

90+11′ – GOL ANNULLATO AL CATANIA: probabile forse per fuorigioco di Caturano

90+10′ – Non c’è nulla nemmeno qui

90+9′ – FVS per un possibile rosso per Quaini su un colpo dato a De Marco

90+8′ – Ammonito De Marco nel Potenza

90+7′ – Non c’è nulla per il direttore di gara

90+7′ – FVS per il Catania per un possibile rosso

90+6′ – Ammonito Selleri nel Potenza

90′ – Assegnati 6 minuti di recupero

90′ – Nel Potenza fuori Felippe per Petrungaro

85′ – Fuorigioco per Rolfini: annullato il gol del Catania

84′ – FVS per rivedere il gol del Catania

83′ – GOL ANNULLATO AL CATANIA, a segno Rolfini ma l’arbitro annulla tutto

81′ – Nel Potenza fuori Novella per Balzano

75′ – Ammonito Cucchietti nel Potenza

70′ – Catania ad un passo dal vantaggio: Cucchietti anticipa Caturano e pallone calciato da Corbari che va di nulla a lato

67′ – Nel Catania fuori Forte per l’ex Caturano

63′ – Ancora Forte a provarci di testa, para bene a terra Cucchietti

61′ – Il Catania sostituisce Jimenez e Allegretto per Donnarumma e Pieraccini

59′ – Ancora Cucchietti miracoloso su Jimenez, Catania vicino al 2-1

56′ – Clamorosa occasione per il Catania con Lunetta in mezza girata, para bene Cucchietti e poi ancora Lunetta manda alto

47′ – Ci prova Felippe dai 30 metri su punizione, Dini manda in angolo

47′ – Ammonito Di Gennaro nel Catania

46′ – INIZIA IL SECONDO TEMPO: NEL CATANIA FUORI D’AUSILIO E DI TACCHIO PER ROLFINI E CORBARI. NEL POTENZA DENTRO SELLERI PER MAZZEO

Potenza-Catania 1-1: Forte e Bruschi incidono nel primo tempo, rossoblù in 10

45+4′ – FINE PRIMO TEMPO AL VIVIANI: 1-1 FRA POTENZA E CATANIA

45′ – Assegnati 4 minuti di recupero

43′ – Il Potenza sostituisce l’infortunato Maisto per De Marco

37′ – Cartellino giallo per Celli nel Catania

34′ – Potenza vicino al vantaggio con Felippe che sfrutta un liscio di Di Gennaro, calcia a lato il brasiliano

31′ – Grandissima parata di Cucchietti su un colpo di testa di Casasola

25′ – Cartellino giallo per Di Tacchio nel Catania

19′ – POTENZA IN 10! ESPULSO BRUSCHI DOPO LA REVISIONE AL FVS

18′ – FVS per un possibile rosso per Bruschi per la brutta entrata su Di Gennaro

17′ – Ammonito Bruschi nel Potenza

12′ – PAREGGIO IMMEDIATO DEL POTENZA: SEGNA BRUSCHI PER LA RETE DEL PARI. 1-1 A POTENZA!

11′ – GOL DEL CATANIA! SEGNA SU ANGOLO FRANCESCO FORTE: VANTAGGIO ROSSAZZURRO A POTENZA

6′ – Ancora rossazzurri pericolosi con Forte di testa su angolo, palla alta

5′ – Catania ad un passo dal gol con Jimenez in contropiede, para bene Cucchietti

2′ – Potenza che va vicinissimo al gol con Mazzeo, pallone svirgolato dal calciatore potentino in area piccola: palla sul fondo

1′ – INIZIA IL MATCH TRA POTENZA E CATANIA

14.30 – Fischio d’inizio del match tra Potenza e Catania

Potenza-Catania 1-1: le formazioni ufficiali

POTENZA (4-3-3): Cucchietti; Adjapong, Bachini, Bura, Novella (dal 81′ Balzano); Ghisolfi, Felippe (dal 90′ Petrungaro), Siatounis; Mazzeo (dal 46′ Selleri), Maisto (dal 43′ De Marco), Bruschi. A disposizione: Alastra, Guiotto, Riggio, Ragone, Gabriele. Allenatore: Pietro De Giorgio

CATANIA (3-4-2-1): Dini; Allegretto (dal 62′ Pieraccini), Di Gennaro, Celli; Casasola, Quaini, Di Tacchio (dal 46′ Corbari), Lunetta; Jimenez (dal 62′ Donnarumma), D’Ausilio (dal 46′ Rolfini); Forte (dal 67′ Caturano). A disposizione: Bethers, Doni, Raimo, Stoppa. Allenatore: Domenico Toscano

ARBITRO: Il sig. Filippo Colannino della sezione di Nola

ASSISTENTI: Il sig. Andrea Pasqualetto della sezione di Aprilia e il sig. Cristiano Pelosi della sezione di Ercolano

QUARTO UOMO: Il sig. Andrea Palmieri della sezione di Brindisi

FVS: Il sig. Giovanni Ciannarella della sezione di Napoli

AMMONITI: 25′ Di Tacchio (CAT), 37′ Celli (CAT), 47′ Di Gennaro (CAT), 75′ Cucchietti (POT), 90+6′ Selleri (POT), 90+8′ De Marco (POT)

ESPULSI: 19′ Bruschi (POT)

RETI: 11′ Forte (CAT), 12′ Bruschi (POT)

Dove vedere il match in tv o in streaming gratis

L’incontro in programma al Viviani di Potenza vale la diciottesima giornata del girone C di Serie C. Ma dove si può vedere la partita? Ricordiamo che i diritti tv di tutte le gare della Lega Pro è detenuto da Sky Sport e Now. La partita, quindi, sarà visibile su Sky e in streaming su Sky Go presso il canale 252 di Sky Calcio.

Inoltre, il match Potenza-Catania sarà visibile in diretta via streaming anche su NowTV collegabile anche in TV. Ricordiamo che la partita non sarà visibile gratuitamente in nessuna piattaforma.