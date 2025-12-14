Teatro Agricantus di Palermo: oggi, domenica 14 dicembre, in scena “La rivolta dei giocattoli della Befana” di Teatro Bertolt Brecht

- Pubblicità -

Per la stagione “Il teatro è una favola vivente” che il Teatro Agricantus di Palermo diretto da Vito Meccio dedica ai più piccoli, domenica 14 dicembre alle ore 16 sarà messo in scena uno spettacolo poetico e pieno di sorprese: “La rivolta dei giocattoli della Befana”, liberamente ispirato a La freccia azzurra di Gianni Rodari, firmato dal Teatro Bertolt Brecht di Formia.

La fantasia sarà la protagonista assoluta di questo spettacolo, di cui firmano l’adattamento da Dilva Foddai e Maurio Stammati (quest’ultimo anche alla regia), è adatto a un pubblico di piccoli, ma con un occhio attento anche ai più grandi. In una piccola cittadina molti bambini si accalcano davanti alla vetrina del negozio della Befana che, dopo aver ricevuto le lettere dai bambini nella notte fra il 5 e il 6 gennaio porta i doni a chi è stato buono. Quest’anno, però, molti bambini rischiano di non ricevere nulla perché il dottor Scarrafoni, malefico assistente della Befana, dopo aver costretto a letto la vecchina con una “strana influenza”, a insaputa della Befana accetta ordinazioni solo dietro un profumato compenso, portando doni solo a chi ha i soldi per pagarglieli. I giocattoli, che quando tutti dormono prendono vita, indispettiti dalla cattiveria di Scarrafoni e volendo finire nelle mani di un bambino che li desideri veramente, decidono di fuggire via, dando vita a divertenti ed emozionanti peripezie. In scena Maurizio Stammati, Peter Ercolano, Sarà Petrone, Chiara Laudani, Anna Maggiacomo e Rinaldo Di Marco danno vita a personaggi grotteschi e momenti poetici, offrendo un divertentissimo spettacolo ricco di sorprese.

Ogni appuntamento della rassegna “Il teatro è una favola vivente” è un invito a spegnere gli schermi dei telefonini ed accendere la fantasia, un invito a ritrovarsi insieme, genitori e figli, ed assistere ad una storia che prende vita.

