Festa regionale Pd Sicilia a Catania. Roberto Speranza: “Il PD deve difendere SSN col coltello tra i denti”

- Pubblicità -

Sono molto preoccupato per il nostro servizio sanitario pubblico. Nel mondo ci sono due modelli: uno è quello sul servizio universale così come previsto dalla nostra Costituzione. Esiste un altro modello che è quello privatistico assicurativo, sostanzialmente: se stai male ti curi a condizione che hai i soldi una assicurazione- In Italia, il diritto alla Salute è garantito alla Costituzione ma nella vita reale delle persone temo noi siamo ad che siamo millimetro dal cambio di modello. Perchè se non trovi le risposte adeguate e sei costretto a ricorrere, alla fine, alla sanità privata di fatto si è passati al modello privatistico assicurativo. In questo col governo Meloni sta venendo giù il patto sociale. E questo non è possibile. Noi dobbiamo essere identificati come il Partito che difende il sistema sanitario pubblico col coltello tra i denti”. Lo ha detto l’ex ministro della Salute e attuale deputato alla Camera Roberto Speranza, intervenendo ieri – domenica 14 dicembre – a Catania nell’ambito della Festa regionale Pd Sicilia, intervistato dal giornalista Luca Ciliberti.