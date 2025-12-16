Catania, tutti i provvedimenti del comune per gestire il passaggio della Fiacca Olimpica per le vie della città

- Pubblicità -

In occasione del passaggio della Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026 a Catania previsto per giovedì 18 dicembre 2025, l’assessorato alla viabilità guidato da Carmelo Coppolino ha adottato temporanei provvedimenti di viabilità per consentire lo svolgimento dell’evento in condizioni di sicurezza e nel rispetto dell’ordine pubblico.

Il corteo della Fiamma Olimpica attraverserà un percorso urbano di circa dieci chilometri con partenza da via Acquicella Porto e arrivo in piazza Duomo.

A partire dalle ore 16.30 di giovedì 18 dicembre è stata disposta la sospensione temporanea della circolazione veicolare nelle seguenti strade interessate dal transito del corteo: via Adamo, via Della Concordia nel tratto compreso tra via Adamo e via Acquicella, via Acquicella da via Della Concordia a piazza Palestro, piazza Palestro, via Palermo da piazza Palestro a via Aurora, via Aurora carreggiata est da via Palermo a piazza Risorgimento, piazza Risorgimento carreggiata sud, via Vittorio Emanuele II da piazza Risorgimento a via Plebiscito, via Plebiscito da via Vittorio Emanuele II a via Lago di Nicito, piazza Santa Maria del Gesù, viale Regina Margherita, piazza Roma carreggiata sud, viale XX Settembre, piazza Trento carreggiata centrale, piazza Giovanni Verga carreggiata centrale, corso Italia carreggiata centrale, piazza Europa carreggiate ovest e sud, viale Africa da piazza Europa a piazza Galatea carreggiata ovest, piazza Galatea carreggiate nord e ovest, via Umberto, via Etnea da via Umberto a via Di Sangiuliano, via Di Sangiuliano da via Etnea a via Crociferi, via Crociferi, via Alessi, piazzetta Sebastiano Addamo, via Alessandro Manzoni da piazzetta Sebastiano Addamo a via Collegiata e via Collegiata. Ulteriori limitazioni riguarderanno la sosta.

Dalle ore 21.00 di mercoledì 17 dicembre alle ore 22.00 di giovedì 18 dicembre sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione coatta in via Cardinale G. B. Dusmet nel tratto compreso tra l’ingresso ZTL e Porta Uzeda, su entrambi i lati, con esclusione dei mezzi dell’organizzazione. Dalle ore 14.00 di giovedì 18 dicembre sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta in via Acquicella Porto carreggiata nord da rotatoria Domenico Tempio a via Adamo, nonché in V Strada carreggiata nord lato nord in corrispondenza dello stabilimento Coca Cola per circa trenta metri lineari. Nella stessa fascia oraria del 18 dicembre saranno inoltre attivi divieti di sosta con rimozione in via Adamo, via Della Concordia, via Acquicella lato est nel tratto fino a piazza Palestro, in tutta piazza Palestro, in via Palermo lato nord nel tratto fino a via Aurora, in via Aurora carreggiata est, in piazza Risorgimento lato sud, in via Vittorio Emanuele II lato sud nel tratto fino a via Plebiscito, in via Plebiscito su entrambi i lati e in via Umberto su entrambi i lati. Sempre nella giornata di giovedì 18 dicembre, dalle ore 16.30, sarà vietato il transito veicolare anche in via Acquicella Porto carreggiata nord nel tratto compreso tra la rotatoria Domenico Tempio e via Adamo, mentre dalle ore 21.00 del 17 dicembre alle ore 22.00 del 18 dicembre sarà interdetta la circolazione in via Cardinale G. B. Dusmet nel tratto tra l’ingresso ZTL e Porta Uzeda.

L’Amministrazione comunale invita i cittadini a programmare per tempo gli spostamenti, a utilizzare percorsi alternativi e a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e alle indicazioni fornite dal personale di Polizia Municipale e dagli altri organi preposti al controllo della viabilità. Le misure adottate si rendono necessarie per garantire la sicurezza dell’evento e rappresentano un’occasione di partecipazione e visibilità per la città di Catania in un contesto di rilievo nazionale e internazionale.