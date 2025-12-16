La magia del Natale a Linguaglossa

- Pubblicità -

La città di Linguaglossa si veste di luce e meraviglia accogliendo il periodo più incantevole dell’anno già iniziato con l’accensione dell’albero di Natale in piazza Matrice e l’iniziativa l’albero solidale per sostenere le famiglie che vivono un momento di difficoltà. Un cartellone ricco di eventi, messo a punto dall’amministrazione comunale come la casa di Babbo Natale tutte le domeniche, Piano Light Concert chiesa Matrice, I beddi in falla “Bedda la Ninnaredda”chiesa SS. Antonio e Vito e la Befana dal Campanile incontra Babbo Natale piazza Municipio, questi solo alcuni dei tanti incontri previsti fino al 6 gennaio. Il sindaco Luca Stagnitta – che insieme a tutta l’amministrazione comunale ha acceso l’albero – ha detto: “Un momento simbolico che appartiene profondamente alla nostra comunità, l’inizio di un percorso condiviso, fatto di partecipazione, bellezza e spirito comunitario, per vivere un Natale all’insegna della condivisione e della collettività. Un ricco calendario pensato per tutta la cittadinanza, cercando di riunire generazioni diverse in un clima di festa e collaborazione”.

Soddisfazione espressa anche dall’assessore agli Eventi Eleonora Raiti che commenta così: “Il Natale a Linguaglossa quest’anno cresce con la collaborazione fondamentale di parrocchie e associazioni locali. Torna per il secondo anno la Befana del Campanile, mentre le iniziative solidali, dalla raccolta giochi all’albero in Comune con beni alimentari, uniscono attenzione alla sostenibilità e sostegno alle famiglie. Un Natale di comunità che non lascia indietro nessuno”.

Un invito, dunque, a riscoprire la gioia, la meraviglia e il calore autentico delle feste, nella meravigliosa cornice invernale di Linguaglossa.